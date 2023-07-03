Samsunspor'a Yunan yıldız geliyor!

Süper Lig'e yükselen Samsunspor iddialı bir kadro kurmak isterken gündeme gelen isim taraftarları heyecanlandırdı.



İddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, rotasını Yunanistan'a çevirdi.



Samsunspor, Olympiakos ile bir yıllık sözleşmesi kalan yıldız sol kanat oyuncusu Georgios Masouras ile masaya oturacak.



Daha önce Trabzonspor'un da kadrosuna katmayı istediği 29 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerin, bu hafta içerisinde netleştirilmesi planlanıyor.



Yunan ekibinde toplam 210 maça çıkan tecrübeli oyuncu 47 gol ve 25 asist yapma başarısı gösterdi.





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