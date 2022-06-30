Samsunspor'a Polonyalı eldiven

Samsunspor, Polonyalı file bekçisi Jakub Szumski'yi renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'a Polonyalı eldiven
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30 Haziran 2022 18:56
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 30 yaşındaki Jakub Szumski ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Tecrübeli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2020-2021 sezonunda transfer olan Polonyalı kaleci, Süper Lig'de 20 maçta forma giydi. Szumski, geçen sezon ise Spor Toto 1. Lig'de 33 karşılaşmada görev aldı.

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