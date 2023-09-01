Samsunspor'a İspanya'dan santrfor getirdi

Samsunspor, Espanyol forması giyen Landry Dimata'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Samsunspor'a İspanya'dan santrfor getirdi
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01 Eylül 2023 21:57
Transfer çalışmalarına devam eden Samsunspor yeni golcüsünü açıkladı.

Samsunspor, Espanyol forması giyen Landry Dimata'yı kadrosuna kattı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son RCD Espanyol takımında oynayan 26 yaşındaki Landry Dimata ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

32 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon kiralık olarak NEC Nijmegen forması giyen Landry Dimata 32 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 10 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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