Samsunspor'a gençlik ateşi

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor'a gençlik ateşi
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06 Eylül 2021 22:07
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Gineli golcü oyuncu Elhadj Abdourahamane Bah'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Academie Sainte Marie forması giyen Gineli golcü oyuncu Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaşma vardığı bildirildi.

20 yaşındaki forvetin 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.


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