Samsunspor'a Ganalı orta saha

Samsunspor, Ganalı orta saha Kingsley Schindler'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor'a Ganalı orta saha
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26 Temmuz 2023 22:14
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ganalı futbolcu Kingsley Schindler'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten açıklamada, "Kulübümüz en son 1. FC Köln forması giyen Gana Milli Takımı orta saha oyuncusu Kingsley Schindler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle." ifadesine yer verildi.

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