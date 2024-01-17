Samsunspor'a Fenerbahçe öncesi kötü haber!

Samsunspor, Süper Lig'de Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan oyuncuları Rick Van Drongelen ve Moryke Fofana'nın sakatlıklarına dair bir açıklama yaptı.



Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, Van Drongelen'in sağ kasık bölgesinden kasında evre 2 yaralanması, Fofana'nın ise sağ ayak bileği bağ yaralanması tespit edildiği belirtildi.



Karadeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:



"EMS Yapı Sivasspor müsabakasında sakatlanan oyuncularımızdan Rick Van Drongelen'in yapılan tetkik ve muayenesi neticesinde sağ kasık bölgesinden (M. İliopsoas) kasında Evre 2 yaralanması tespit edilmiştir.



Yine oyuncumuz Moryke Fofana'nın yapılan tetkik ve muayenesinde sağ ayak bileği bağ yaralanması ile birlikte kemik ödemi tespit edilmiştir.



Her iki oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimiz tarafından yapılmaktadır."



FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAMAYACAKLAR



Samsunspor'da Van Drongelen ve Fofana'nın Fenerbahçe karşısında forma giymesi beklenmiyor.



Samsunspor, Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.



