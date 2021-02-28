Samsunspor 90'da seriye tutundu!

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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Samsunspor 90'da seriye tutundu!
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28 Şubat 2021 15:32
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında play-off iddiasını güçlendirmek isteyen Ankara Keçiörengücü, zirve mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 eşitlikel sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 61. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydederken, Samsunspor'un golü 90. dakikada Nadir Çiftçi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini 11'e çıkaran Samsunspor 50 puana yükseldi ve lider Giresunspor ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Son 5 haftada 8 puan toplayan Keçiörengücü de 39 puanla 6. sıradaki yerini korudu.



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