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Samsunspor 6 gollü maçla veda etti!

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Samsunspor evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Samsunspor 6 gollü maçla veda etti!
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05 Mayıs 2018 20:53
Samsunspor - Ümraniyespor maçı 3-3 sona erdi. Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasındaki mücadele, Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynandı.

Samsunspor'un golleri, 28. dakikada Göksu Türkdoğan, 38. dakikada Gökay ve 71. dakikada penaltıdan yine Göksu ile geldi. Ümraniyespor'un sayılarını ise 59. dakikada Samet, 67. dakikada Emircan ve 85. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor 59 puanla 4. sırada kalırken, playoffta Erzurum BB ile eşleşti. Samsunspor ise 36 puanla 2. Lig'e düştü.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İlker Takpak

Samsunspor: Orhan Erdoğan, Samed Hakan Kılıç, Berat Boz, Ahmet Burak Solakel, Oğuz Gürbulak, Çağrı Ortakaya, Burhan Arman, Kenan Karışık (Dk. 56 Kemal İşlemek), Gökay Iravul (Dk. 87 Furkan Yıldırım), Enes İslam İlkin, Göksu Türkdoğan

Ümraniyespor: Metin Erol (Dk. 89 Hüseyin Yılmaz), Mustafa Çakır, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen, Serdar Özbayraktar, Mehmet Seyfettin Sedef, Drole, Samet Asatekin, Beytullah Ayduvan (Dk. 74 Kerem Az), Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal (Dk. 43 Cenk Doğan)

Goller: Dk. 28 ve Dk. 71 (Penaltıdan) Göksu Türkdoğan, Dk. 38 Gökay Iravul (Samsunspor), Dk. 59 Samet Asatekin, Dk. 67 Emircan Altıntaş, Dk. 85 Drole (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Serdar Özbayraktar, Dk. 53 Mustafa Çakır, Dk. 70 Mücahit Albayrak (yedek kulübesinde) (Ümraniyespor), Dk. 81 Samed Hakan Kılıç (Samsunspor),

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