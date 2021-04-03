Samsunspor 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi

TFF 1. Lig'de 28. haftanın açılış maçında Yılport Samsunspor, deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, Tuzla deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi
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03 Nisan 2021 15:33
TFF 1. Lig'de 28. haftanın açılış maçında Yılport Samsunspor, Tuzlaspor'a konuk oldu.

İstanbul 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Samsunsppor 2-0 kazandı. Deplasman ekibinin gollerini Yasin Öztekin ve Mathias Coureur kaydetti.

İlk yarısı golsüz eşitlikte tamamlanan maçta Samsunspor, 58. dakikada kazandığı penaltıyı Yasin Öztekin'le gole çevirdi ve 1-0 öne geçti.

Samsunspor'da Vukan Savicevic kırmızı kart gördü ve 77. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

90+6'da Samsunspor, Mathias Coureur'la Tuzlaspor ağlarını bir kez daha havalandırdı skor 2-0 oldu. Başka gol sesi çıkmayan mücadelede 3 puanın sahibi Samsunspor oldu.

Bu maçın ardından son 4 maçta galibiyet göremeyen Samsunspor, kötü seriyi bitirmiş oldu. Süper Lig'e yükselme hedefine bir adım daha yaklaşan Karadeniz ekibi puanını 54'e yükseltti ve lider Giresunspor ile puan farkını 2'ye indirdi. Evinde, 1-0 mağlup olan Tuzlaspor ise 41 puanla ligin 8. sırasında yer aldı.

Gelecek hafta Tuzlaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Samsunspor ise evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak.

 

 

 



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