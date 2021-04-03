Samsunspor 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi

TFF 1. Lig'de 28. haftanın açılış maçında Yılport Samsunspor, Tuzlaspor'a konuk oldu.



İstanbul 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Samsunsppor 2-0 kazandı. Deplasman ekibinin gollerini Yasin Öztekin ve Mathias Coureur kaydetti.



İlk yarısı golsüz eşitlikte tamamlanan maçta Samsunspor, 58. dakikada kazandığı penaltıyı Yasin Öztekin'le gole çevirdi ve 1-0 öne geçti.



Samsunspor'da Vukan Savicevic kırmızı kart gördü ve 77. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.



90+6'da Samsunspor, Mathias Coureur'la Tuzlaspor ağlarını bir kez daha havalandırdı skor 2-0 oldu. Başka gol sesi çıkmayan mücadelede 3 puanın sahibi Samsunspor oldu.



Bu maçın ardından son 4 maçta galibiyet göremeyen Samsunspor, kötü seriyi bitirmiş oldu. Süper Lig'e yükselme hedefine bir adım daha yaklaşan Karadeniz ekibi puanını 54'e yükseltti ve lider Giresunspor ile puan farkını 2'ye indirdi. Evinde, 1-0 mağlup olan Tuzlaspor ise 41 puanla ligin 8. sırasında yer aldı.



Gelecek hafta Tuzlaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Samsunspor ise evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak.















