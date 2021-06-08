Samsunspor, 4 futbolcu ile yollarını ayırdı

Samsunspor'da sözleşmesi sona eren İlyas Kubilay Yavuz, Veli Çetin, Oğuz Gürbulak ve Erkam Reşmen ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, 4 futbolcu ile yollarını ayırdı
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08 Haziran 2021 14:13
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da sözleşmesi sona eren İlyas Kubilay Yavuz, Veli Çetin, Oğuz Gürbulak ve Erkam Reşmen ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan 4 futbolcu için ayrı ayrı teşekkür mesajı yayımladı.

Samsunspor'da 4,5 yıl forma giyen ve kaptanlık yapan Erkam Reşmen ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak, takımdan ayrılmanın üzüntüsü içinde olduğunu aktardı.

"Ayrılık benim için zor olacak hem de çok zor." diyen Erkam, şu ifadeleri kullandı:

"Doğduğum yer olmasa da evim gibi hissettiğim yerden ayrılıyorum. Sizleri ve bu şehri çok özleyeceğim. Samsunspor'u layık olduğu yere çıkarıp gitmeyi çok isterdim ama nasip değilmiş. Tepeden tırnağa hepimizin hataları oldu. Kaçan bu şampiyonluğu sadece bu şehri çok seven ve şampiyonluğu çok isteyen teknik direktör Ertuğrul Sağlam hocaya yüklemek bizlere yakışmaz. Sizleri çok seviyorum, hakkınızı helal edin."

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