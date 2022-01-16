Samsunspor, 3 maç sonra kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Samsunspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor, 3 maç sonra kazandı!
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16 Ocak 2022 17:56
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Samsunspor, Balıkesirspor deplasmanına konuk oldu.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-0'lık skorla kazandı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Yasin Öztekin ve 83. dakikada Moryke Fofana kaydetti.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 30'a yükseltti. Ligin dibinde yer alan Balıkesirspor ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Balıkesirspor ise Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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