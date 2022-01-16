Samsunspor, 3 maç sonra kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Samsunspor, Balıkesirspor deplasmanına konuk oldu.
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-0'lık skorla kazandı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Yasin Öztekin ve 83. dakikada Moryke Fofana kaydetti.
Bu sonucun ardından Samsunspor, 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 30'a yükseltti. Ligin dibinde yer alan Balıkesirspor ise 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Balıkesirspor ise Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-0'lık skorla kazandı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Yasin Öztekin ve 83. dakikada Moryke Fofana kaydetti.
Bu sonucun ardından Samsunspor, 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 30'a yükseltti. Ligin dibinde yer alan Balıkesirspor ise 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Balıkesirspor ise Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak.