Samsunspor, 3 maç sonra kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Samsunspor, Balıkesirspor deplasmanına konuk oldu.



Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-0'lık skorla kazandı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Yasin Öztekin ve 83. dakikada Moryke Fofana kaydetti.



Bu sonucun ardından Samsunspor, 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 30'a yükseltti. Ligin dibinde yer alan Balıkesirspor ise 8 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Balıkesirspor ise Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak.





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