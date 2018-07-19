Samsunspor 14'üncü transferini yaptı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, İlyas Kubilay Yavuz ile anlaşma sağlayarak 14'üncü transferini gerçekleştirdi.Gelecek sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde İlyas Kubilay Yavuz ile sözleşme imzaladı. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren kırmızı-beyazlılar, Keçiörengücüspor'dan İlyas Kubilay Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni öncesi konuşan Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Genç arkadaşımız takımımıza katkı sağlayacak. Kendisine ve takımımıza hayırlı olsun" dedi.Samsunspor Sportif Direktör Yardımcısı Celil Sağır,diye konuştu.Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten İlyas Kubilay Yavuz,şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından İlyas Kubilay Yavuz, kendini kırmızı beyazlı yapan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.