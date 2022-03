Türk futbolunun köklü kulüplerinden Yılport Samsunspor, 10 sezondur Süper Lig hasreti çekiyor.



Türk futboluna önemli futbolcular ve teknik adamlar yetiştiren Samsun ekibi, bugüne kadar Süper Lig'de toplam 30 sezon mücadele etti.



Süper Lig'den 7 kez düşen ve farklı sezonlarda yeniden yükselen Karadeniz temsilcisi, son olarak 2010-2011 sezonunun ardından yükseldiği Süper Lig'den 2011-2012 sezon sonunda yine bir alt lige düşmüştü.



- Çapa: "Samsunspor'un geleceğinin gayet iyi olduğunu düşünüyorum"



Son 10 sezondur yeniden Süper Lig'e yükselebilmek için mücadele eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, AA muhabirine, bu yıl Süper Lig hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.



Süper Lig'den düştükten sonra kulübün kötü dönemler geçirdiğini anlatan Çapa, "Önce Spor Toto 1. Lig, sonra TFF 2. Lig'e düştü. Daha sonra yapılanmaya gitti. Takımın şimdiki ortamı Süper Lig'e yükselmek için uygun olduğu için herkesin bu yönde beklentisi bulunması gayet normal. Ancak bir yer yıkıldıktan sonra onu tekrar inşa etmek kolay olmuyor. Tabii ki camia çok büyük, mazisi çok büyük. Türk futboluna katkı sağlayan futbolcuları, teknik adamları oldu. Sonuçta 1,5 milyon nüfusa sahip bir futbol şehrinden bahsediyoruz." diye konuştu.



Samsunspor'un TFF 2. Lig'e düşmesi sonrası yeniden yapılanıp, kısa süre içinde Süper Lig hedefi içine girmesinin bile başarı olduğuna dikkati çeken Çapa, şunları kaydetti:



"Süper Lig'de Samsunspor'un durumunda bulunan kulüpler vardı. Bazıları amatör liglere kadar düştü, bazıları adlarını değiştirdi, bazıları ise liglerden yok oldu. Ben Samsunspor'un geleceğinin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü altyapısına önemli yatırımlar yaptı. Geçen sezon 3 takım aynı puanı toplamasına rağmen Samsunspor averajla Süper Lig'e yükselemedi. Bu sezon onun yarattığı hayal kırıklığıyla başladı. Bu travmayı atlatmak kolay değil. Süper Lig özlemi ya bu sezon ya da gelecek sezon mutlaka dinecektir. Çünkü yapılanmada genç oyunculara ağırlık verilmesi ve o oyuncuların gelişimiyle Samsunspor, hangi ligde olursa olsun kadronun üzerine inşa edilerek, tekrar özlenen, beklenen yıllara dönecektir."



- Yasin Öztekin: "Burası da Süper Lig'e yakışıyor"



Takım kaptanı Yasin Öztekin, Samsunspor'un hedefinin her zaman Süper Lig olduğuna işaret etti.



Samsunspor'un taraftarıyla da Süper Lig'e yakışan bir kulüp olduğunu vurgulayan Yasin, "Hem şehir hem taraftar hem de stadyum olarak gerçekten vizyonlu ve çok iyi bir kulüp. Birçok Süper Lig takımında oynadım, burası da Süper Lig'e yakışıyor." ifadelerini kullandı.



Geçen sezon 70 puan toplamalarına rağmen Süper Lig'e çıkamadıklarını hatırlatan Yasin, "Bu sezon biraz geriden geliyoruz. Arada sırada istemediğimiz sonuçlar alıyoruz ama çok iyi bir takımımız var. Ligde 11 önemli maça çıkacağız. Taraftarlarımız bugüne kadar destekledi, bundan sonra da inşallah bizi destekleyecek. Onların destekleri sayesinde iyi mücadele edip, inşallah Süper Lig'e çıkarız." değerlendirmesinde bulundu.



Kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşadığını belirten Yasin Öztekin, "Artık hem futbol hem de yaş olarak tecrübe sahibiyim. Takım arkadaşlarım sayesinde bol pozisyona giriyorum. Doğru zamanda doğru yerde oluyorum, o yüzden de çok gol fırsatı geliyor. Daha fazla gol atmak, daha fazla takımıma katkı sağlamak istiyorum. 13 golüm, 5 asistim var. Belli bir gol hedefim yok ama her maça inanarak, arzulu ve istekli çıkıyorum." şeklinde konuştu.



Fildişili Sahilli futbolcu Moryke Fofana da sezonu iyi geçirmek için çok çalıştıklarını dile getirerek, "Hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak için fazlasıyla çalışıyoruz. Elimizden gelenin her zaman en iyisini yaparak ve çok çalışara





