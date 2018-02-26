Samsung S9 çıktı mı? Samsung S9 ne kadar? Samsung S9 tanıtımı yapıldı, S9 özellikleri

Dünya devi teknoloji markası Samsung, yeni telefonu S9'u piyasaya sürüyor. Yıllardır Apple firması ile ezeli rekabet içerisinde olan Samsung S9'u piyasaya sürüyor. SAmsung S9 Barcelona'da tüm dünyaya tanıtıldı. S9'un Türkiye'de ki satış fiyatı ve Türkiye satış tarihi belli oldu. İşte Samsung S9 ve S9 plus hakkındaki detaylar..

26 Şubat 2018 16:49
Samsung S9 çıktı mı? Samsung S9 ne kadar? Samsung S9 tanıtımı yapıldı, S9 özellikleri
Teknoloji devi Samsung son modeli S9'u piyasaya sürdü. Samung yetkilileri, S9'u Barcelona'da tüm dünyaya tanıttı. Mobil Dünya Kongresi''nde (Mobile World Congress) Türkiye saatiyle 20:00'de tanıtım gerçekleşti. Peki Samsung S9'un Türkiye'de ki ki fiyatı ne kadar olacak? Merakla beklenen bu sorunun cevabı haberimizin detaylarında... 



SAMSUNG S9'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Galaxy S9'un ABD fiyatı 790 dolar Türkiye fiyatı ise 64 GB için 4.599 TL olarak belirlendi. 64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri ile satışa sunulan Galaxy S9 Plus'ın ABD fiyatı 915 dolardan başlıyor. 

SAMSUNG S9'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?


Samsung'un yeni amiral gemisi modellerinin Türkiye fiyatı ise sırasıyla, 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL olarak duyuruldu.

GALAXY S9 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATILACAK?


SAMSUNG GALAXY S9 ve S9 PLUS TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU
Samsung Galaxy S9 ve S9+, 25 Şubat 2018 tarihinden itibaren Türkiye'deki kullanıcılar için shop.samsung.com/tr adresinden ön siparişe sunuldu.

INFINITY DISPLAY TEKNOLOJİSİ



SAMSUNG GALAXY S9 VE S9 PLUS ÖZELLİKLERİ NELER?

Galaxy S9'da infinity display teknolojisini (sonsuz ekran) geliştirildiği ve 'çentik olmadan' kullanıcıya daha fazla alan sağladıkları belirtildi.

SAMSUNG S9 EKRAN BOYUTU


Smasung Galaxy S9'da 5.8 inç ekran, Samsung Galaxy S9 Plus+'ta ise 6.2 inçlik ekran bulunuyor. 



Galaxy S9 ve S9 Plus, kullanıcılara, gece siyahı, titanyum grisi, mercan mavisi ve lila olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor.



Samsung Galaxy S9'un kamerasında insan gözünün çalışma prensibinden esinlenildiği belirtildi. Göz bebeklerinin aydınlık ve karanlığa göre büyüyüp küçülmesi gibi, akıllı telefonun kamerası ışığa göre diyafram aralığını artırıp azaltabilecek.




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