Samsunda iftara ne kadar kaldı?



RAMAZANDA DİYET OLUR MU?

Mübarek ramazan ayında kilo vermek isteyenler için Ender Saraç'ın da önerdiği ve 10 kilo verdirdiği iddia edilen örnek bir diyet listesi paylaşacağız. 7 günlük bir diyet programını içeren bu liste her hafta aynı şekilde uygulanıyor. Ancak her zamanki gibi uyarımızı da yapmadan geçmeyelim. Bu diyet listesini uygulamadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışmalı, onun onayı olmadan bu diyete başlamamalısınız.



1.gün:

Sahur: Az yağlı bir porsiyon pilav, kayısı kompostosu.



İftar: Kıymalı yumurta, 1 kase salata, meyve.



2.gün:

Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.



İftar: 1 tabak etli fasulye, 1 tabak bulgur pilavı, diyet güllaç.



3.gün:

Sahur: Az yağlı kıymalı ya da peynirli makarna, 1 bardak ayran.



İftar: Biber, kabak, domates veya patlıcan dolması, 1 kase yoğurt, dilediğiniz kadar meyve.



4.gün:

Sahur: 3 dilim börek, şekersiz çay.



İftar: 8 adet ızgara köfte, yarım porsiyon yağsız pilav, 1 kase cacık, 1 porsiyon diyet muhallebi.



5.gün:

Sahur: 3 dilim börek, çay.



İftar: Kıymalı ıspanak, meyve, 1 kase yoğurt.



6.gün:

Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.



İftar: Yarım porsiyon haşlama veya ızgara tavuk, 1 tabak haşlanmış patates, 1 porsiyon diyet sütlaç.



7.gün:

Sahur: Biberli, domatesli ve az yağlı patates salatası.



İftar: 1 tabak lahana sarma, 1 kase yoğurt, meyve.



Bereketli ve sağlık dolu bir ramazan olsun!







Mübarek ramazan ayında kilo vermek isteyenler için Ender Saraç'ın da önerdiği ve 10 kilo verdirdiği iddia edilen örnek bir diyet listesi paylaşacağız. 7 günlük bir diyet programını içeren bu liste her hafta aynı şekilde uygulanıyor. Ancak her zamanki gibi uyarımızı da yapmadan geçmeyelim. Bu diyet listesini uygulamadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışmalı, onun onayı olmadan bu diyete başlamamalısınız.Sahur: Az yağlı bir porsiyon pilav, kayısı kompostosu.İftar: Kıymalı yumurta, 1 kase salata, meyve.Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.İftar: 1 tabak etli fasulye, 1 tabak bulgur pilavı, diyet güllaç.Sahur: Az yağlı kıymalı ya da peynirli makarna, 1 bardak ayran.İftar: Biber, kabak, domates veya patlıcan dolması, 1 kase yoğurt, dilediğiniz kadar meyve.Sahur: 3 dilim börek, şekersiz çay.İftar: 8 adet ızgara köfte, yarım porsiyon yağsız pilav, 1 kase cacık, 1 porsiyon diyet muhallebi.Sahur: 3 dilim börek, çay.İftar: Kıymalı ıspanak, meyve, 1 kase yoğurt.Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.İftar: Yarım porsiyon haşlama veya ızgara tavuk, 1 tabak haşlanmış patates, 1 porsiyon diyet sütlaç.7.gün:Sahur: Biberli, domatesli ve az yağlı patates salatası.İftar: 1 tabak lahana sarma, 1 kase yoğurt, meyve.Bereketli ve sağlık dolu bir ramazan olsun!

Samsunda iftar vakti ne zaman, iftara ne kadar kaldı, iftara kaç dakika kaldı, iftar ne zaman açılacak? Bu sorular Ramazan ayının başlamasıyla birlikte en çok cevabı aranan sorular arasında yer aldı. İşte Samsun ile birlikte tüm şehirlerde iftar vakitlerini bulabileceğinizSahur sırasında ezanı duyduğumuz vakit su içebilir miyiz? Sorusu eminim birçok kişinin aklına takılan bir sorudur. Bu sorunun yanıtı birçok ilahiyat hocası ve din bilimciler veriyor. Bununla birlikte Diyanet İşleri Bakanlığının da yanıtı merak ediliyor.Normalde orucun başlama saati olan imsak vaktine kadar bir şeyler yiyip içilebilir. Fakat imsak vaktine girildiği anda yeme içme faslı kesilmelidir. Dolayısıyla imsak vaktinden önce su içiyorsanız bir sorun olmayacaktır. Eğer ki ezan okunduğu sıra imsak vakti ise su içmek orucu bozan bir unsur teşkil eder.Bu soru üzerine Nihat Hatipoğlu'nun cevabı şu şekilde olmuştur:"Ezan okunduktan sonra elinizde su varsa suyunuzu bitirin. Çünkü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(Sav) zamanında saat yoktu. Ufka bakıp ona göre hareket ediyorlardı. Dolayısıyla birkaç dakikalık gecikme bir problem oluşturmaz.Bu konu üzerine Diyanet İşlerinin açıklaması daha farklıdır.Orucun başlama saati olan imsak vaktine kadar bir şeyler yiyip içilebilir. Fakat imsak vaktine girildiği anda yeme içme faslı kesilmelidir. Dolayısıyla imsak vaktinden önce su içiyorsanız bir sorun olmayacaktır. Eğer ki ezan okunduğu sıra imsak vakti ise su içmek orucu bozan bir unsur teşkil eder. Burada önemli olan imsak vakti, imsak vakti geçti ise su içmeniz orucunuzu bozacak bir unsur olacaktır. Bununla birlikte diyanet İşlerinin açıklaması aşağıdaki gibidir:Unutarak bir şey yer veya içersek;Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).