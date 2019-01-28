Samsun'da duygusal veda: 'Her son yeni bir başlangıçtır'

İDMANA CENK İŞLER EŞLİĞİNDE ÇIKTI

Samsunspor'da teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Taşkın, oyuncularla vedalaşarak Nuri Asan Tesisleri'nden ayrıldı.İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetleri'ne 3-2 yenilen Yılport Samsunspor, kendi evinde Gümüşhanespor'u 2-1 yenmesine rağmen taraftarları memnun edemeyen Taner Taşkın, istifaya davet edilmişti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Taner Taşkın ile yolların ayrıldığı duyruldu.Taner Taşkın'ın ifadelerine yer verilen açıklamada şöyle denildi: "Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından hakkımda yapılan yorumlar, bana yönelik saldırılar ve taraftarlarımızın bugün gösterdiği tepkinin ardından burada kalma yolunda bir enerjimin kalmadığını hissediyorum. Başkanımız Sayın İsmail Uyanık'la da görüşüp bu kararımı kendisine ilettim. Bir kan değişiminin Samsunspor'un yararına olacağını ifade ettim. Kendisiyle bu saygı çerçevesi içerisinde yaptığımız görüşmenin ardından da karşılıklı olarak el sıkışarak vedalaştık. Oyuncularıma, büyük Samsunspor camiasına kalan 15 haftada başarılar diliyorum. Ben buraya gelirken yeni bir maceraya yelken açmak için yola çıkmıştım. Samsunspor'un büyüklüğü ile büyümek, kendime yeni bir hedef ve yol almak için böylesine büyük bir camianın teklife 'evet' demiştim. Sıfırdan kurulan ve hepsi birbirinden değerli bu oyuncu grubuyla şampiyonluğu göğüslemek için ekibimle birlikte gece-gündüz çalıştık. Lig uzun bir maraton ve Samsunspor bu yarışın sonunda zirveyi göğüsleyerek bir üst lige adını yazdıracaktır. Bundan hiç şüphem yok. Taraftarlarımıza saygı duyuyorum. 19 hafta sonunda 40 puanla liderin sadece 2 puan gerisinde bir takım bırakmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Her son yeni bir başlangıçtır. Bana inanan başta Başkanımız Sayın İsmail Uyanık olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."Kulüp Başkanı İsmail Uyanık, Genel Menajer Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar ve Basın Sözcüsü Suat Çakır ile görüşerek tesislerden ayrılan Taner Taşkın, soyunma odasında da futbolcularla tek tek tokalaşarak vedalaştı.Öte yandan Yılport Samsunspor takımı bugün Sancaktepe Belediyespor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Taner Taşkın'ın istifasının ardından takım idmana antrenör Cenk İşler yönetiminde çıktı.Yılport Samsunspor'un yeni teknik direktörünün İsmet Taşdemir olacağı iddia edildi