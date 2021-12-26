Samsun'da puanlar paylaşıldı!

Spor Toto 1. Lig 19. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor sahasında Tuzlaspor ile karşılaştı.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Samsunspor'un gollerini 4 ve 84. dakikalarda Yasin Öztekin kaydederken, Tuzlaspor'un gollerini 43. dakikada İsmail Konuk ve 85. dakikada Ahmet Yazar attı.



Samsunspor bu sonuçla puanını 27 yaptı. Tuzlaspor ise puanını 24'e çıkarttı.



Samsunspor 20. haftada Balıkesirspor deplasmanına gidecek. Tuzlaspor ise MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.





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