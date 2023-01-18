Samsun'da para okçuluk seçmeleri heyecanı sürüyor

Para okçulukta 2023 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, Samsun'da devam ediyor.



Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 22 kulüpten 56 sporcunun katıldığı yarışmada sporcular, klasik ve makaralı kategorilerinde atış yaptı.



Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz, AA muhabirine, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundaki okçuluğun Türkiye Okçuluk Federasyonuna para okçuluk olarak bağlandığı söyledi.



Samsun'da yapılan seçmelerde olimpik okçu havuzunun oluşacağını belirten Gazoz, şöyle devam etti:



"Özellikle para okçulukta bedensel engelli sporcularımız Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda önemli dereceler alıyorlar. Mete Gazoz'un şampiyonluğundan sonra okçuluk tüm Türkiye'de hızlı yükselişe geçti. 2023 milli takımının oluşturulması, olimpik havuzunun oluşturulması ve 2024 Paris Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcularımızın tespit edilmesi, bu sporcularımızın kamp faaliyetleri için bu ay itibarıyla çalışmalarımıza başladık. Samsun'da yapılan seçmelerde olimpik havuz oluşacak ve bu yıl yapılacak faaliyetlerle Avrupa ve dünya şampiyonlarında 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almaya çalışacağız."



Sporcuların azimli olduğunu, 2024 Paris Olimpiyatları için çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Gazoz, şöyle konuştu:



"Sporcularımız hırslı ve disiplinli, hepsinin bir hayat hikayesi var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'mızı okutmak için ter döken, amacı, misyonu olan sporcular. Sporcularımızın okçuluğu en iyi şekilde yapması amacındayız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, genel müdürlüğümüz ve Türkiye Okçuluk Federasyonu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılı okçuluk için yoğun geçecek. Bu yıl bütün kotalarımızı alıp sınıfımızda hem makaralı hem de klasik yayda bütün klasmanlarda en iyi sporcuyu yetiştirmenin hedefindeyiz."



Müsabakalar, 20 Ocak'ta sona erecek.





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