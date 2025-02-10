Samsun'da okçuluk heyecanı: 'En iyi isimler gelecek'

Avrupa'nın en iyi okçuları, Samsun'da düzenlenecek 2025 Salon Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.



Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek organizasyonda müsabakalar, klasik ve makaralı yayın yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde büyükler ve 21 yaş altında gerçekleştirecek.



Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 17-23 Şubat tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı önemli organizasyon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Topaloğlu, Samsun'da 2025 Salon Federasyon Kupası ve milli takım seçme yarışması düzenlediklerini hatırlatarak, "Bu yılki Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası Türkiye'mizde, Samsun'da olacak. Organizasyona 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcuyu bekliyoruz. Bunlar, Avrupa'nın en iyi sporcuları, en iyi durumda olan sporcuları. Tabii ki bizim sporcularımız da iddialı. 2025 yılının ilk büyük yarışması olacak." diye konuştu.



Milli takımın şampiyonaya hazır olduğunu belirten Topaloğlu, şöyle devam etti:



"Bu yarışmaya 36 sporcuyla katılacağız. Bir yenilik var, barebow diye adlandırdığımız yalın yayla yapılan ayrı bir kategori eklendi. O nedenle sporcularımızın sayısı da arttı. Ümit ediyorum ki burada milli takımlarımız iyi sonuçlar, madalyalar alacak. Birçok kategoride madalya beklentimiz var. Önemli olan Türkiye'yi, Samsun'u tanıtmak, tüm Avrupa'da Türk okçuluğunun hangi seviyelere geldiğini göstermek. Niyetimiz, Türkiye'nin okçulukta Avrupa'da söz sahibi bir ülke olduğunu hatırlatmak, vurgulamak. Sporcularımıza başarılar diliyoruz."



Topaloğlu, Samsun'daki okçuluk tesisine ayrı bir parantez açarak, "Samsun'daki salonumuz, yine Antalya'daki açık hava sahamız gibi dünyada okçuluğa münhasır ilk salon. Sadece okçuluk yapılan, okçuluk antrenmanlarında, çalışmalarında kullanılan, okçuluğa münhasır bir salon olması dolayısıyla gerçekten dünyada çok önemli bir yer tutuyor. Burada yıl boyunca süren okçuluk etkinliklerimiz var. Gerek Samsunlu okçuların, gerekse olimpik hazırlık merkezlerindeki sporcularımızın çalıştığı, zaman zaman milli takımlarımızın kamplarında kullandığı gerçekten yüz akı bir salonumuz. Bununla da iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"Türk okçuluğu iyi yolda"



Abdullah Topaloğlu, Türk okçuluğunun 2020 ve 2024 Olimpiyatları'nda kazanılan madalyalarla kendisini ispat ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası, 2028 Olimpiyatları yolunda ilk yarışma diyebiliriz. Yani olimpik sezonun açılışı. Ondan sonra birbirini takip eden birçok yarışma olacak. Bu yarışmalarda sporcularımız, 2028'e hazırlanırken formlarını bulacak. Biz de eksiklerimizi görüp tamamlayacağız ve en iyi kadroyla 2028'e hazırlanacağız. Türk okçuluğu iyi yolda, çok daha iyi işler yapacak. Çünkü sporcularımız, gençlerimiz, hocalarımız gerçekten son derece kaliteli ve işlerini iyi yapan arkadaşlarımız. Biz de onlarla övünüyoruz. Onların çalışmalarına olanak sağlıyoruz, destekliyoruz. Bir ay sonra da açık hava milli takımımızın, olimpik mili takımımızın seçmesi olacak. Ondan sonra da yolumuza tüm hızla devam edeceğiz."



"Yılın en iyileri"ne övgü



Topaloğlu, 2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nde Öznur Cüre Girdi'nin yılın kadın para okçusu, Yusuf Göktuğ Ergin'in ise yılın antrenörü seçildiğini hatırlattı.



Ergin'in üçüncü kez bu ödüle layık görüldüğünü vurgulayan Topaloğlu, "Ülkemiz için gerçekten çok büyük bir başarı. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Onun yurt dışındaki çalışmalarını da destekliyoruz. Şu an Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen, 60 üst düzey antrenörün katıldığı bir seminerde ders veriyor. Bu, bizim açımızdan, Türk sporu açısından çok önemli. Bir Türk'ün, yurt dışında başka ülkelerde ders vermeye gidiyor olması bizi hakikaten gerçekten çok sevindiren, mutlu eden bir durum." değerlendirmesinde bulundu.



Öznur Cüre Girdi'yi de tebrik eden Topaloğlu, "Tüm sporcularımız için bir motivasyon kaynağı oldu. Öznur'un kendisi açısından, bizim, ülkemiz açısından gerçekten çok önemli başarı. Bunlar yıllardır özlediğimiz, beklediğimiz başarılardı. Bunların peş peşe geliyor olması bizleri çok mutlu ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.



Avrupa Şampiyonası kadrosu



2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle:



Klasik yay büyük erkekler: Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muahmmed Abdullah Yıldırmış



Klasik yay büyük kadınlar: Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Gizem Özkan



Klasik yay 21 yaş altı erkekler: Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir, Kutay Tek



Klasik yay 21 yaş altı kadınlar: Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat, Melissa Ahmed



Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Ahmet Can Yolaç



Makaralı yay kadınlar: Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer



Makaralı yay 21 yaş altı erkekler: Yağız Sezgin, Eren Kırca, Batuhan Levent Sağlam



Makaralı yay 21 yaş altı kadınlar: Begüm Yuva, Hatice Efdal Köse, Selin Çakır



Barebow erkekler: Furkan Oruç, Emre Dinçel, Hüseyin Ferhat Kemaloğlu



Barebow kadınlar: Rümeysa Uysal, Emel Ateş, Gülfidan Yüksel Aydın



Barebow 21 yaş altı erkekler: Yunus Dursun, Ufuk Genç, Efe Kızılkaya



Barebow 21 yaş altı kadınlar: Dilara Ecem Deniz, Sündüs Sude Tak, Melisa Sağdaş



