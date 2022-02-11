Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Samsunspor, kendi sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada Samsunspor'un golü 41. dakikada Tomane'den, Bursaspor'un golü ise 54. dakikada Joao Pedro'dan geldi.



Bu sonucun ardından Samsunspor 35, Bursaspor ise 24 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bursaspor ise kendi evinde Tuzlaspor'u ağırlayacak.





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