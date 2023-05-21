Samsun'da düzenlenen bowling süper kupası sona erdi

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan "2022-2023 Mehmet Oktay Akbulut Süper Kupası" 19-21 Mayıs'ta Samsun Bowling Akademi'de yapıldı.



Türkiye'nin en iyi bowling sporcularının yarıştığı müsabakada kadınlarda Ebru Acar Özoğluuntur, erkeklerde ise Fırat Coşkun altın madalyanın sahibi oldu.



Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci verdi.







