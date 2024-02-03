Samsun'da başrol yine Fernando Muslera'ydı!

Galatasaray'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini hala uzatmadığı takım kaptanı Fernando Muslera, Samsun'da yine başrolü oynadı.
Sarı-kırmızılı ekip 2-0 öndeyken iki çok net pozisyonda muhteşem kurtarışlar yapan Uruguaylı file bekçisi, toplamda ise 5 kez rakibe izin vermedi.
37 yaşındaki eldiven maç sonrası, "Galatasaray her zaman şampiyonluğun 1 numaralı adayıdır. Çok kritik 3 puan aldık" dedi.
Sarı-kırmızılı ekip 2-0 öndeyken iki çok net pozisyonda muhteşem kurtarışlar yapan Uruguaylı file bekçisi, toplamda ise 5 kez rakibe izin vermedi.
37 yaşındaki eldiven maç sonrası, "Galatasaray her zaman şampiyonluğun 1 numaralı adayıdır. Çok kritik 3 puan aldık" dedi.