Samsun'da başrol yine Fernando Muslera'ydı!

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Samsunspor maçında da fark yarattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Samsun'da başrol yine Fernando Muslera'ydı!
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03 Şubat 2024 12:47
Son güncelleme 03 Şubat 2024 12:48
Galatasaray'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini hala uzatmadığı takım kaptanı Fernando Muslera, Samsun'da yine başrolü oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip 2-0 öndeyken iki çok net pozisyonda muhteşem kurtarışlar yapan Uruguaylı file bekçisi, toplamda ise 5 kez rakibe izin vermedi.

37 yaşındaki eldiven maç sonrası, "Galatasaray her zaman şampiyonluğun 1 numaralı adayıdır. Çok kritik 3 puan aldık" dedi. 

 
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