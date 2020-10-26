Samsun Canik Belediyespor'un galibiyet hasreti devam ediyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor'un galibiyet hasreti devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Samsun Canik Belediyespor'un galibiyet hasreti devam ediyor
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26 Ekim 2020 15:27
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor'un galibiyet hasreti sürüyor.

Samsun ekibi deplasmanda oynadığı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol karşısında  96-47 yenilerek bu sezon oynadığı 5 maçta da galip gelemedi. 

Lige ekonomik sorunlar nedeniyle son anda katılan Samsun Canik Belediyespor'un kadrosunda ise iki yabancı oyuncu yer alıyor.

Ekonomik zorluklar yaşayan ve ligde 9 yıldır aralıksız mücadele eden Samsun Canik Belediyespor, geçen sezon oynadığı 21 maçta galibiyet elde edemedi ve sonuncu olmuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm ligleri şampiyon ve küme düşme olmadan sonlandırmasıyla Samsun ekibi, hiç maç kazanamamasına rağmen ligde bu sezon yer alma hakkını elde etmişti.

 


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