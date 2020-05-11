Samsun Canik Belediyespor, galibiyet alamadan kümede kaldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, galibiyetsiz kümede kaldı.Türkiye Basketbol Federasyonunun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm ligleri şampiyon ve küme düşme olmadan sonlandırmasıyla Samsun ekibi, hiç maç kazanmamasına karşına ligde gelecek sezon da yer alma hakkını elde etti.Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıldır aralıksız mücadele eden Samsun Canik Belediyespor, bu sezon ekonomik nedenlerden dolayı organizasyona son anda katılabilmişti.Karadeniz ekibi, bu sezon ligde oynadığı 21 maçın hiçbirini kazanamayarak sonuncu oldu.