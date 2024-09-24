Samsun Alaçam'dan Avrupa şampiyonluğuna!

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.Kır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bocce ile ortaokulda tanıştığını söyledi.Bocce sporunu tanıdıkça sevdiğini ve antrenmanlarla her geçen gün daha da geliştiklerini anlatan Kır, "" ifadelerini kullandı.Boccenin hayatına disiplin getirdiğini ve her geçen gün yeni şeyler öğrendiğini belirten Kır, "Sabah sekizde uyanıyorum, sonrasında hafif bir kahvaltı yapıp antrenmanlara geliyorum. 11.00 ya da 12.00'ye kadar çalışıyoruz ve bu zamanda sıcaktan çok etkileniyoruz çünkü sahamızın üstü kapalı değil ve bazen yağışlı oluyor. Öğleden sonra yine antrenmanlara geliyoruz. Genelde akşam olduğu için zorlanıyoruz ama yine de çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.Çalışmadıkları zaman derece gelmeyeceğini bildikleri için yoğun çalıştıklarını aktaran Kır, "" şeklinde görüş belirtti.Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir ise okullarında 3'ü milli 60 bocce sporcusu bulunduğunu söyledi.Bozdemir, Eda ile beraber okul öğrencilerinden Görkem Duran'ın da İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığını belirtti.Hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu ve bu yolda yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Bozdemir, şöyle devam etti:Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Fatma Kulleş Çelebi de Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na okullarından 2 sporcu yolladıkları için gurur duyduklarını söyledi.Çelebi, "" diye konuştu.