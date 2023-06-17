Samsun 19 Mayıs Stadı milli maça hazır

Samsun stadı, A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynayacağı maç için hazır hale geldi.



Samsun, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın Galler ile oynayacağı müsabakaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 19 Haziran Pazartesi günü 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma için şehirde milli coşku yaşanıyor.



MİLLİ TAKIM KAPALI GİŞE OYNAYACAK



Anadolu işgalinin sonlandırıldığı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı sembol şehir Samsunlular, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında A Milli Futbol Takımımızın Galler ile oynayacağı müsabakanın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. 33 bin 919 kapasiteli stadyum için satışa çıkarılan biletler 1 saat içinde tükendi.



19 MAYIS STADI MİLLİ MAÇA HAZIR



Milli maç öncesi şehirde adeta seferberlik ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen ekibin 19 Mayıs Stadı'nda tespit ettiği eksikler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından koordineli bir çalışma yürütülerek tamamlandı. 19 Mayıs Stadı'na giden yollar asfaltlandı. Stadın çevresi temizlendi. Kırılan koltuklar yenilendi. Basın tribününün yeri değiştirildi ve uluslararası standartlara uygun hale getirildi. İnternet altyapısı güçlendirildi.



27 YIL SONRA MİLLİ MAÇ OYNANACAK



Samsun, en son 1 Mayıs 1996'da Türkiye-Ukrayna özel maçına ev sahipliği yapmış, A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'nı 3-2 mağlup etmişti.

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