TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altay, ligin yeni ekiplerinden Samsunspor'u evinde konuk etti.
Alsancak Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Altay deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacakken, Samsunspor evinde Ümraniyespor'u konuk edecek.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Yıldırım
Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 32 Erhan Çelenk), Scuk, Thiam (Dk. 72 Yılmaz Özeren), Putsila, Ziya Alkurt (Dk. 83 Ergin Keleş), Paixao (Dk. 83 Gnanduillet)
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Burak Çalık, Plumain, Gökhan Alsan (Dk. 68 İlyas Yavuz), Muhsin Yıldırım (Dk. 90+3 Veli Çetin), Savicevic (Dk. 80 Guido Koçer), Ahmethan Köse (Dk. 80 Ferhat Çulcuoğlu)
Sarı kartlar: Dk. 35 Caner Arıcı, Dk. 55 Gökhan Alsan, Dk. 82 Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)
Alsancak Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Altay deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacakken, Samsunspor evinde Ümraniyespor'u konuk edecek.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Yıldırım
Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 32 Erhan Çelenk), Scuk, Thiam (Dk. 72 Yılmaz Özeren), Putsila, Ziya Alkurt (Dk. 83 Ergin Keleş), Paixao (Dk. 83 Gnanduillet)
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Burak Çalık, Plumain, Gökhan Alsan (Dk. 68 İlyas Yavuz), Muhsin Yıldırım (Dk. 90+3 Veli Çetin), Savicevic (Dk. 80 Guido Koçer), Ahmethan Köse (Dk. 80 Ferhat Çulcuoğlu)
Sarı kartlar: Dk. 35 Caner Arıcı, Dk. 55 Gökhan Alsan, Dk. 82 Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)