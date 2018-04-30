Şampiyonlukta Galatasaray ilk kez Fenerbahçe'ye 2 fark atabilir

Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından TT Stadı'nda yaşananları derledik. 1 / 34 Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından TT Stadı'nda yaşananlar

2016-2017 Beşiktaş

2015-2016 Beşiktaş

2013-2014 Fenerbahçe

2010-2011 Fenerbahçe

2009-2010 Bursaspor

2008-2009 Beşiktaş

2006-2007 Fenerbahçe

2004-2005 Fenerbahçe

2003-2004 Fenerbahçe

2002-2003 Beşiktaş

2000-2001 Fenerbahçe

1995-1996 Fenerbahçe

1994-1995 Beşiktaş

1991-1992 Beşiktaş

1990-1991 Beşiktaş

1989-1990 Beşiktaş

1988-1989 Fenerbahçe

1985-1986 Beşiktaş

1984-1985 Fenerbahçe

1983-1984 Trabzonspor

1982-1983 Fenerbahçe

1981-1982 Beşiktaş

1980-1981 Trabzonspor

1979-1980 Trabzonspor

1978-1979 Trabzonspor

1977-1978 Fenerbahçe

1976-1977 Trabzonspor

1975-1976 Trabzonspor

1974-1975 Fenerbahçe

1973-1974 Fenerbahçe

1969-1970 Fenerbahçe

1967-1968 Fenerbahçe

1966-1967 Beşiktaş

1965-1966 Beşiktaş

1964-1965 Fenerbahçe

1963-1964 Fenerbahçe

1960-1961 Fenerbahçe

1959-1960 Beşiktaş

1958-1959 Fenerbahçe

1957-1958 Beşiktaş

1956-1957 Beşiktaş

Galatasaray Süper Lig'de 21. lig şampiyonluğuna 3 maç uzaklıkta. Son olarak 2014-15 sezonunda ipi göğüsleyen sarı-kırmızılılar formasına 4. yıldızı takmıştı.Beşiktaş'ı yenerek ezeli rakibini yarışta gerilere atan sarı-kırmızılılar, son 3 haftada Başakşehir ve Fenerbahçe ile kıran kırana bir rekabete girecek. Cimbom, kalan 3 maçında hata yapmazsa Fatih Terim yönetimindeki 7. lig şampiyonluğunu yaşayacak.Galatasaray, İlhan Cavcav sezonunda mutlu sona ulaşması durumunda Fenerbahçe ile ezeli rekabetinde bir ilk yaşayacak. Fenerbahçe'ye şampiyonluk sayılarında 20'ye 19 önde olan sarı-kırmızılılar, bu sayıyı 21'e çıkararak 60 yıllık lig tarihinde ilk kez ezeli rakibine 2 şampiyonluk fark atmış olacak.İki ezeli rakip arasındaki en büyük fark 1959 ile 1987 tarihleri arasında yaşandı. Bu süreçte Galatasaray 14 yıl şampiyonluk sevinci yaşayamazken Fenerbahçe ile arasında 5 şampiyonluk fark açılmıştı. Fenerbahçe aradan geçen 21 sezonda 11 şampiyonluk yaşarken Galatasaray'ın kupa sayısı 6'da kalmıştı.Galatasaray 20Fenerbahçe 19Beşiktaş 15Trabzonspor 6Bursaspor 1