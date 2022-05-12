Şampiyonluk turizmi! Trabzon'a büyük ilgi

Trabzonspor, turizmde yeni bir kavram yarattı. Bordo-mavililerin şampiyonluğu ve sevinçlerinin tüm dünyada viral olması, "Şampiyonluk turizmi" sözünü ortaya çıkardı.



Kutlamalar sırasında kayda alınan ve sosyal medyada 2 milyar görüntülemeyi geçerek viral olan, telefon ışıklı 'tekno şov' sonrası kente ilgi artarken, kupa teslim töreni öncesi de yoğunluk yaşanan kentte 'şampiyonluk göçü' ile turizm merkezleri doluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon için artık şampiyonluk turizmi diye bir kavram var. Şampiyonluğun, turizm anlamında kentte çığır açacağına inanıyoruz" dedi.



Zorluoğlu, şöyle devam etti: "Biz de bu şampiyonluğu şehrimize en fazla katkı yapacak şekilde kullanmak ve faydalanmak için çabalıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi macerası da başlayacak ve dünya çapında çok büyük kulüpler de şehrimize gelecek."



Şampiyonluk kutlama videolarının sosyal medyada gördüğü ilgiye ve şehre katkısına da değinen Başkan Zorluoğlu, "Burada Türkiye ve dünya gündemine oturan görüntüler işin finali. Bunun arkasında çok büyük bir emek var. Biz de o görüntüleri bütün dünyaya servis etmiş olduk. Bundan gurur duyuyoruz. Bu kadar büyük bir kitle bir araya gelmesine rağmen hiçbir olumsuzluk bir tartışma yaşanmadı. Silah sesleri duyulmadan böyle bir coşku ile şampiyonluğun kutlanması, Trabzon'un imajı anlamında da gerçekten çok önemliydi" yorumunu yaptı.









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