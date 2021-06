Daha önce iki sezon şampiyonluk için mücadele vermelerine rağmen, "Benim ağzımdan şampiyonluk kelimesini duymayacaksınız" diyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, ilk kez taraftarlara şampiyonluk mücadelesi sözünü verdi. Ayrıca Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır hakkında da konuştu.



"BU SENE TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIDIR"



Başkan Ağaoğlu, kongrede görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk için en az 3 yıla ihtiyacımız var" açıklamasında bulunmuştu. "Bu söyleminizi güncellemek isterseniz neler söylersiniz" diye sorduğumuz Başkan Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Camia da taraftar da süreci takip ettiği zaman ve bunu değerlendirdiği zaman, 'Evet bu sene Trabzonspor kulübü şampiyonluğun en büyük adayıdır' mesajını alıyor. Zaten hocamız da bunu ifade etmekten kaçınmıyor. Şu an itibariyle üç açıklama ile sözünü verdiğimiz noktadayız. Ama bunları söylerken kulübün ekonomisinin ve prestijinin her şeyden önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Bunun yanı sıra şampiyonluk için çok güçlü bir kadroya ihtiyaç var" dedi.



"40-50 MİLYON EURO'NUN ALTINDA ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN TAKIM YOK"



Ağaoğlu, bu kadroyu oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü de vurgularken, önemli açıklamalarda bulundu:



"Bugün şampiyon olan takımlara baktınız zaman minumum 40 - 50 milyon Euro'nun altında bir kadro ile şampiyon takım göremiyoruz. Trabzonspor aynı hedef için mücadele verirken ihtiyacı olan kadro bütçesi de 20-25 milyon Euro civarındadır. Bizim de o civarda bir kadro yapılanmasına ihtiyacımız var. Bu son derece hassas bir noktadır. Şampiyonluk hedefine giderken kulübün ekonomisini, gelir – gider dengesini bozacak bir harcama içerisine girerseniz eğer şampiyon olsanız dahi bu şampiyonluk sürdürülebilir olmaktan çok uzaktır. İşin özeti de bu yarışı verirken veya vermeyi planlarken ekonominizin sağlam temeller üzerine oturması gerektiğidir. Ekonominiz sağlam ise sonra kaliteli – tecrübeli güç katacak isimlerle şampiyonluğa yürüyebilirsiniz. Ama bundan üç sene önce transfer gündemine giren çoğu oyuncunun Trabzonspor ile alakalı iyi bir izlenimi yoktu. Maaşlarının ödenmediği sorunların yaşandığı bir kulüp olarak görünüyordu."



"BUGÜNDEN İTİBAREN MÜCADELEMİZ ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİDİR"



Üç yıllık süreçte yaptıkları çalışmaların ardından gelecek sezon için artık şampiyonluk planları yaptıklarını da ifade eden Başkan Ağaoğlu, "Bu üç sene içerisinde beklentiye girmeyin ama asla ve asla zirveden uzakta durmayacağız demiştik. Bu 3 yılda hem idari, hem finansal hem de sportif olarak yapılandık. Bunu yaparken de müzemize 2 tane kupa getirdik ve yarışın içerisinde olduk. Şampiyonluğu da son haftalara kadar kovaladık. Şu an için ise hocamız bile şampiyonluktan bahsediyor. Trabzonspor önümüzdeki sene şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olacaktır. Bugünden itibaren mücadelemiz şampiyonluk mücadelesidir. Oluruz olamayız onu bilemeyiz ama bunun için mücadele edeceğiz. Bu üç sene içinde ne değişti diyorsanız 130 tane icra davası, 30'un üzerinde FIFA'da aleyhte kesinleşmiş dava, 7 aydır ödenemeyen maaşlar ve her gün ihtar çekilen bir kulüpten işleyen bir ekonomiye dönüş yaptık. Ekonomisi sorunsuz işleyen bir yapılanmaya kavuştuk. Bugün yurt dışına en fazla oyuncu göndererek kaynak getiren kulüp konumunda Trabzonspor. Trabzonspor kulübünün adı Avrupa futbolunda çok farklı bir noktaya geldi ve tabi ki bundan sonraki hedef de şampiyonluk. Bu mücadeleyi verecek güçlü bir yapımız şu an var" vurgusunda bulundu.



"TRANSFER ÇALIŞMALARINDA PLANLADIĞIMIZ NOKTADAYIZ"



Ağaoğlu, transfer çalışmalarının tam olarak planlandığı gibi gittiğini hatta çok iyi mesafe kat ettiklerini belirterek, "Şu an için transfer sürecinde planladığımız noktadayız. Çünkü isimlerin çok önceden belirlenmesi bizim işimizi bir hayli kolaylaştırdı. Nereden bakarsanız bakın yüksek kalibreli oyuncu transferlerinde 1-1.5 aya ihtiyaç var. Bu isimlerin önceden belirlenmiş olması ve oyuncularla çok önceden iletişime geçmemiz çok büyük bir artı oldu. Transfer penceresi açıldığı zaman değil de çok daha önceden görüşmeleri gerçekleştirdiğimiz için her şey olumlu yönde ilerliyor. Bir sıkıntı da yaşanıyorsa alternatif isimleri değerlendirmek için yeteri kadar zaman kalıyor" dedi.



"LEIPZIG, SÖRLOTH İLE İLGİLİ KESİN KARARINI VERDİĞİNDE DAHA NET KONUŞURUZ"



Başkan Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarların takıma dönmesi için 2 milyonun üzerinde yorum ve mesaj attığı eski golcüsü Alexander Sörloth ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Sörloth'un ve Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki satışından payımız var. Dolayısıyla bu oyuncuların geleceğiyle ilgili beklenti hakkımız bulunuyor. Ancak şunu unutmamız gerekiyor ki; Sörloth şu an Leipzig'in sözleşmeli oyuncusu ve henüz kulüp oyuncunun geleceğiyle alakalı bir karar almadı. Teknik direktörünün bu konuda bir raporu yok. Bu yüzden başka bir takımın oyuncusu hakkında konuşurken ve 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ödeyen bir takımın oyuncusu hakkında konuşurken o takıma saygı duymamız gerekiyor. RB Leipzig'in yeni gelen teknik direktörünün ve tabi ki kulübün oyuncuyla alakalı düşüncesi netleştiği zaman biz de kulübün vereceği karara göre daha net olarak konuşabiliriz. Ama şu an o noktada değiliz"



"UĞURCAN ÇAKIR İÇİN AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNEMLİ"



Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın olası transferiyle ilgili olarak ise, "Uğurcan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli kalecileri arasında. Tabi ki transferiyle ilgili süreç devam ediyor. Ancak bizim beklentimiz zaten oldukça yüksek. Bu rakamları verecek kulüpler doğal olarak onun Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını da yakından görmek isteyeceklerdir. Avrupa Şampiyonası sonrası Uğurcan Çakır'ın durumu daha da netlik kazanacaktır. Umarım hem milli takımımız hem de Uğurcan, alının akıyla bu sürecin üstesinden gelecektir" dedi.