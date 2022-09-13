Şampiyonluk oranları yine değişti

Süper Lig'de 7. hafta öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklikler yaşandı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Şampiyonluk oranları yine değişti
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13 Eylül 2022 15:43
Süper Lig'de 6. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi.

Şampiyonluğun bir numaralı favorisi olan Fenerbahçe'nin 3.25 olan oranı, 3.15 olarak revize edildi.

Galatasaray'ın geçen hafta 4.10 olan oranı, Kasımpaşa galibiyetinin ardından 3.75'e çekildi ve sarı-kırmızılılar, ilk kez şampiyonluğun ikinci favorisi ilan edildi.

Beşiktaş'ın 4.00 olan oranı, Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası 4.25 olarak güncellendi.

Adana Demirspor'a deplasmanda kaybeden Trabzonspor'un oranı 4.00'ten, 5.50'ye yükseltildi.

Öte yandan Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden Başakşehir'in 8.50 olan oranı 7.00'ye çekildi.

Konyaspor'un geçen hafta 17.00 olarak açıklanan şampiyonluk oranı, bu kez 15.00 olarak duyuruldu.



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