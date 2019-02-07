iddaa, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Süper Lig'in 21. haftası öncesinde lider Medipol Başakşehir'in oranı değişmezken, Galatasaray'ın oranı 4,00'dan 3,50'ye düştü.
Oranı değişen bir diğer takım ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk oranı 11,00'dan 13,00'a yükseltildi.
İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları...
M. Başakşehir - 1,35
Galatasaray - 3,50
Beşiktaş - 13,00
Trabzonspor - 25,00
Kasımpaşa - 60,00
Konyaspor - 60,00
Malatyaspor - 60,00
Fenerbahçe - 90,00
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Süper Lig'in 21. haftası öncesinde lider Medipol Başakşehir'in oranı değişmezken, Galatasaray'ın oranı 4,00'dan 3,50'ye düştü.
Oranı değişen bir diğer takım ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk oranı 11,00'dan 13,00'a yükseltildi.
İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları...
M. Başakşehir - 1,35
Galatasaray - 3,50
Beşiktaş - 13,00
Trabzonspor - 25,00
Kasımpaşa - 60,00
Konyaspor - 60,00
Malatyaspor - 60,00
Fenerbahçe - 90,00
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın