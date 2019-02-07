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Şampiyonluk oranları değişti

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta öncesinde şampiyonluk oranları güncellendi.

Kaynak: Sporx.com
Şampiyonluk oranları değişti
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07 Şubat 2019 16:43
iddaa, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Süper Lig'in 21. haftası öncesinde lider Medipol Başakşehir'in oranı değişmezken, Galatasaray'ın oranı 4,00'dan 3,50'ye düştü.

Oranı değişen bir diğer takım ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk oranı 11,00'dan 13,00'a yükseltildi.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları...

M. Başakşehir - 1,35
Galatasaray - 3,50
Beşiktaş - 13,00
Trabzonspor - 25,00
Kasımpaşa - 60,00
Konyaspor - 60,00
Malatyaspor - 60,00
Fenerbahçe - 90,00

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