Þampiyonluk Ligi Kýþ Mevsimi baþlýyor!

League of Legends Þampiyonluk Ligi Kýþ Mevsimi'nin baþlangýç tarihi ve diðer detaylarý duyuruldu.

League of Legends Þampiyonluk Ligi, 22 Ocak'ta takýmlarýn vadiye inmesiyle beraber çevrimiçi oynanacak þekilde baþlýyor. Çeyrek final, yarý final ve final karþýlaþmalarýnda ise takýmlar fiziksel olarak bir araya gelecek. Seyirci durumuyla alakalý ise, salgýnýn mevcut hani nedeniyle henüz bir bilgi verilemiyor.

ÞL Kýþ Mevsimi, 22 Ocak tarihinde 14.00'te NASR ESPORTS - Galatasaray Espor karþýlaþmasý ile baþlayacak. Akademi Ligi ise 20 Ocak'ta yine ÞL Takvimi'ni takip edecek þekilde oynanmaya baþlayacak. Kadrolar ile ilgili bilgiler çok yakýnda duyurulacak.

Lige dönen yýldýz yýldýz oyuncular, akademiden ÞL'ye geçen yetenekler ve daha fazlasýyla beraber birlikte 2022 Kýþ Mevsimi; heyecan dolu karþýlaþmalara sahne olacak.

Sezon boyunca maçlara eþlik edecek sunucu kadrosu:

Caner "Jhonnie" Güngörür

Kürþad "Regarnur" Demirer

Can "Scarlet" Çaldýran

Aykut "Euphony" Özgan

Oðuz "Noel Dayý" Avcý

Eren "Hetze" Akýn

Aral "Halpern" Norman

Ercan "Trielbaenre" Bozkurt

5 Ronin, Beþiktaþ, Dark Passage, fastPay Wildcats, Fenerbahçe Espor, GALAKTICOS, Galatasaray Espor, NASR ESPORTS, Papara SuperMassive Blaze ve Team Aurora takýmlarýnýn ÞL Kýþ Mevsimi mücadelesi 22 Ocak'ta baþlýyor!

Maçlarý YouTube ve Twitch kanallarýna ek olarak, http://watch.tr.lolesports.com/ adresinden de canlý olarak izlenebilir.

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