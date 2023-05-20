Şampiyonluk kupaları İzmir'de sergilenecek

Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupaları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle yarın İzmir'de tanıtılacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, şampiyonluk kupaları, Alsancak Gençlik Merkezi'nde sporseverlerin ziyaretine açık olacak.



İki ligde de sezon boyunca kıyasıya bir mücadele yaşandığını belirten Bakan Kasapoğlu, kupaların İzmirli futbolseverlerle buluşacağını kaydetti.



Bakan Kasapoğlu, "Sezon boyunca futbolumuzun bütün güzelliklerini gerek saha içi gerekse saha dışında en güzel şekilde gösteren ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



