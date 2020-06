Þampiyonluk kazanmasý en kritik isimler: LeBron, Kawhi ve Giannis!

ESPN'in "First Take" programı, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard ve Milwaukee Bucks'ın MVP oyuncusu Giannis Antetokounmpo arasında kimin en çok şampiyonluğa ihtiyaç duyduğunu tartıştı.



Spor dünyasında kazanmak, her şey. En iyi oyuncular daha faydalı olmaya yardımcı olmak için platformlarını sık sık kullanırken, sahada kariyerlerinin en büyük ölçülerinden biri, takımlarını bir şampiyonluğua yönlendirmede ne kadar başarılı oldukları üzerine.



Bu yüzden, NBA'deki hangi oyuncunun 2020'deki şampiyonluğuna en çok ihtiyacı olduğu sorulduğunda, First Take'te üç isme yoğunlaşıldı: LeBron James, Kahwi Leonard veya Giannis Antetokounmpo.



MAX, "GIANNIS" DEDİ



Max Kellerman, LeBron ve Kawhi'den farklı olarak henüz bu platformda kazanamamış olan Giannis'i seçti. Max'e göre, hiç kazanamamış olması, bu durumda ona en çok baskı yapan şey:



"Eğer bu üç kişi arasında bir seçenek varsa, Giannis'i seçmek zorundayım çünkü hiç kazanamadı. Yani Giannis, özellikle LeBron'un sakatlanmasından sonra, geçen yıl kendini ligdeki en iyi oyuncu olarak göstermişti. LeBron'un birden fazla şampiyonluğu ve ne olursa olsun kendisinin en iyisi olduğunu söyleyen takipçileri var. Kawhi'ın birden fazla şampiyonluğu var. Giannis'in hiç yok ve bu da ona karşı argümanlarda kullanılan şey."



"GIANNIS'İN DAHA ZAMANI VAR"



Domonique Foxworth farklı bir yaklaşım izledi ve Kawhi'ı seçti. Sebep olarak ise Giannis'in hala "hikayesini yazmak" için zamanı olduğunu ve LeBron'un mirasının halihazırda belli olduğunu açıkladı:



"Giannis bu şampiyonluktan kesinlikle yararlanabilirdi ama en çok onun ihtiyacı yok. Daha 25 yaşında. Hikayesinin yazılması için bolca zamanı var ve uzunca bir süre büyük bir oyuncu olacak. Çok zamanı var. Bence en çok Kawhi'ın buna ihtiyacı var, çünkü şu anda LeBron'un tüm zamanların en iyilerinden biri olduğunu biliyoruz, hatta en iyisi olduğunu iddia edenler de var. Ancak şu anda bir şampiyonluk kazanması, onu MJ'den daha iyi yapmayacak ya da insanlar böyle de düşünmeyecek. Bu şampiyonluk, onun için bu durumu değiştirmeyecek."



"BUCKS'IN KAYBEDECEK ÇOK ŞEYİ VAR"



Jay Williams ise, Giannis'i seçti:



"Milwaukee iseniz, 'Sezonda en iyi derece bize ait ve Giannis iki yılda ikinci MVP ödülünü kazanacak. Ve bunu başaracaksa, bizim de o noktada olmamız gerekiyor. Şampiyon olmamız gerekiyor, çünkü bu adamı önümüzdeki 10-15 yıl boyunca tutmak istiyoruz.' diyorsunuz. Yani, bir şampiyonluk kazanmazsa en çok kaybedecek şeyi olan takım, Milwaukee."