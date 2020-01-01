Þampiyonluk kazanmasý en kritik isimler: LeBron, Kawhi ve Giannis!

ESPN'in "First Take" programý, Los Angeles Lakers süperstarý LeBron James, LA Clippers yýldýzý Kawhi Leonard ve Milwaukee Bucks'ýn MVP oyuncusu Giannis Antetokounmpo arasýnda kimin en çok þampiyonluða ihtiyaç duyduðunu tartýþtý.



Spor dünyasýnda kazanmak, her þey. En iyi oyuncular daha faydalý olmaya yardýmcý olmak için platformlarýný sýk sýk kullanýrken, sahada kariyerlerinin en büyük ölçülerinden biri, takýmlarýný bir þampiyonluðua yönlendirmede ne kadar baþarýlý olduklarý üzerine.



Bu yüzden, NBA'deki hangi oyuncunun 2020'deki þampiyonluðuna en çok ihtiyacý olduðu sorulduðunda, First Take'te üç isme yoðunlaþýldý: LeBron James, Kahwi Leonard veya Giannis Antetokounmpo.



MAX, "GIANNIS" DEDÝ



Max Kellerman, LeBron ve Kawhi'den farklý olarak henüz bu platformda kazanamamýþ olan Giannis'i seçti. Max'e göre, hiç kazanamamýþ olmasý, bu durumda ona en çok baský yapan þey:



"Eðer bu üç kiþi arasýnda bir seçenek varsa, Giannis'i seçmek zorundayým çünkü hiç kazanamadý. Yani Giannis, özellikle LeBron'un sakatlanmasýndan sonra, geçen yýl kendini ligdeki en iyi oyuncu olarak göstermiþti. LeBron'un birden fazla þampiyonluðu ve ne olursa olsun kendisinin en iyisi olduðunu söyleyen takipçileri var. Kawhi'ýn birden fazla þampiyonluðu var. Giannis'in hiç yok ve bu da ona karþý argümanlarda kullanýlan þey."



"GIANNIS'ÝN DAHA ZAMANI VAR"



Domonique Foxworth farklý bir yaklaþým izledi ve Kawhi'ý seçti. Sebep olarak ise Giannis'in hala "hikayesini yazmak" için zamaný olduðunu ve LeBron'un mirasýnýn halihazýrda belli olduðunu açýkladý:



"Giannis bu þampiyonluktan kesinlikle yararlanabilirdi ama en çok onun ihtiyacý yok. Daha 25 yaþýnda. Hikayesinin yazýlmasý için bolca zamaný var ve uzunca bir süre büyük bir oyuncu olacak. Çok zamaný var. Bence en çok Kawhi'ýn buna ihtiyacý var, çünkü þu anda LeBron'un tüm zamanlarýn en iyilerinden biri olduðunu biliyoruz, hatta en iyisi olduðunu iddia edenler de var. Ancak þu anda bir þampiyonluk kazanmasý, onu MJ'den daha iyi yapmayacak ya da insanlar böyle de düþünmeyecek. Bu þampiyonluk, onun için bu durumu deðiþtirmeyecek."



"BUCKS'IN KAYBEDECEK ÇOK ÞEYÝ VAR"



Jay Williams ise, Giannis'i seçti:



"Milwaukee iseniz, 'Sezonda en iyi derece bize ait ve Giannis iki yýlda ikinci MVP ödülünü kazanacak. Ve bunu baþaracaksa, bizim de o noktada olmamýz gerekiyor. Þampiyon olmamýz gerekiyor, çünkü bu adamý önümüzdeki 10-15 yýl boyunca tutmak istiyoruz.' diyorsunuz. Yani, bir þampiyonluk kazanmazsa en çok kaybedecek þeyi olan takým, Milwaukee."



