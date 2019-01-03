'Şampiyonluk hedefimizi herkese kabul ettirdik'

"Thomas güzel günlerini anlatırdı"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin defans oyuncusu Alper Uludağ, kırmızı-siyahlı takımın geçen sezon sonunda yaşadığı moral bozukluğunun yerini şampiyonluk hedefinin aldığını kaydetti. Alper Uludağ, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, geçen sezonki başarısızlığın takımdaki herkesi çok üzdüğünü ancak kendisinin sezon biter bitmez, 'Burada kalacağım, düştüysek birlikte çıkacağız.' dediğini dile getirdi."Şampiyonluk hedefimizi, inancımızı herkese kabul ettirdik artık." yorumunu yapan Alper, şunları aktardı:"Sezon öncesinde yaşanan moral bozukluklarının tamamen yerini şampiyonluk hedefine bıraktı. Gençlerbirliği'nde çok mutluyum. Büyük bir kulüp ve güzel bir şehirdeyim. Burada güzel bir aile yapısı var, futbolcu, personel, teknik ekip, yönetim… Bunların hepsi başarı için, mutluluk için önemli etkenler. Kısa süreli izinlerimiz oluyor, onlarda da ailemle Ankara'da güzel vakit geçirmeyi tercih ediyorum."Almanya'da profesyonel olduğunu belirten Alper, o dönem Aachen takımında forma giyen Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu Thomas Zdebel'in kırmızı-siyahlı formayla yaşadığı günleri anlattığını dile getirdi.Gençlerbirliği'ni o zaman ayrıca UEFA Kupası'nda verdiği mücadeleden bildiğini ifade eden Alper, "Burada çok önemli yıldızlar vardı. Ahmed Hassan, Daems gibi isimleri izlerdim. Bir sempati oluşmuştu, şimdi de buradayım. Nasip işte." değerlendirmesinde bulundu.