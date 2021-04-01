Şampiyonluk gelirse Emre Belözoğlu ile devam!

Fenerbahçe'nin verdiği her görevi tereddütsüz kabul eden Emre Belözoğlu, yepyeni bir sınavla karşı karşıya...



Sarı lacivert aşk uğruna ideallerinden vazgeçen Kaptan, kariyer planlamasında ertelediği hayaline hiç beklemediği şekilde kavuşabilir. Kramponlarını astıktan sonra teknik direktörlük eğitimi için yurt dışına gitmeyi planlayan Belözoğlu, sportif direktörlük görevini Fenerbahçe için kabul etmişti.



Mevcut şartlarda sahaya inmeyi de kabul etti. Kaptan, 10 haftalık olan bu görevden başarıyla çıkarsa, koltuğu bırakmayacak.



TEK HEDEFİ 10 MAÇ 30 PUAN



Belözoğlu'nun hedefi ligi mümkün olan en iyi yerde tamamlamak. Genç isim tamamen kalan 10 maça ve buradan alınabilecek 30 puana odaklanmış durumda.



ŞAMPİYONLUK GELİRSE 'DEVAM'



Sarı lacivertlilerin geleceği nisan ayında netlik kazanacak. Bu süreçte altı maça çıkacak olan takım, Denizli, Malatya (D), Antep ve Başakşehir (D) karşılaşmalarının ardından bay geçecek. Bu periyotta kayıp istemeyen Belözoğlu, nisanı kapatacakları, Kasımpaşa ve Alanya maçlarını da kazanmaları hâlinde şampiyon olabileceklerine inanıyor. Ki, öyle olursa hoca olarak devam edecek.



