Şampiyonluk anıtı için dev bütçe

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "için yaptığı çağrıya destek sürüyor. Akyazı Medical Park Stadı'nın önünde yer alacak kupa heykeline son olarak Trabzonlu iş adamları Mert Kalafatoğlu ile Kerim Kalafatoğlu 1'er milyon liralık bağışta bulundu.Şu ana kadar 35 milyon TL toplanırken, destek verenlerin kendi veya şirketlerinin isimleri kupa anıtına yazılacak. Bordo-Mavili kulübün hedefi, yeni sezona kadar 100 milyon TL rakamına ulaşmak.