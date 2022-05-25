Şampiyonluk anıtı için dev bütçe

Trabzonspor Kulübü'nün stadın önüne yapmak istediği şampiyonluk anıtı için 35 milyon TL bütçe toplandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şampiyonluk anıtı için dev bütçe
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25 Mayıs 2022 13:03
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Şampiyonluk anıtı" için yaptığı çağrıya destek sürüyor. Akyazı Medical Park Stadı'nın önünde yer alacak kupa heykeline son olarak Trabzonlu iş adamları Mert Kalafatoğlu ile Kerim Kalafatoğlu 1'er milyon liralık bağışta bulundu.

Şu ana kadar 35 milyon TL toplanırken, destek verenlerin kendi veya şirketlerinin isimleri kupa anıtına yazılacak. Bordo-Mavili kulübün hedefi, yeni sezona kadar 100 milyon TL rakamına ulaşmak.  

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