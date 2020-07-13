Şampiyonluk adayları, 2 hafta kala fırsatları tepti!

Süper Lig'de tarihi hafta. Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğa oynayan Başakşehir ve Trabzonspor deplasmanda kaybetti. İşte gecenin özeti.



KONYA'DA ÇILGIN MAÇ!



Süper Lig'in 32. haftasında lider Başakşehir deplasmanda kümede kalma mücadelesindeki Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen maçta gol yağmuru yaşandı ve Konyaspor maçı 4-3 kazandı.

Başakşehir 3. dakikada Visca'nın penaltıdan attığı golle öne geçerken, Konyaspor 20 ve 45+1. dakikalarda Miya ile 27. dakikada Ömer Ali ile ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. 2. yarıda uyanan Başakşehir, 70. dakikada Demba Ba ve 77. dakikada Elia'nın golleriyle 3-3'ü yakaladı. Lider galibiyet için saldırırken, Konyaspor'da Skubic sahneye çıktı ve 85. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Skubic, attığı golün ardından duygusal anlar yaşadı ve sahanın ortasında gözyaşlarını tutamadı.



12 maç sonra yenilen Başakşehir, 66 puanda kaldı ve Trabzonspor'un da kaybetmesinin ardından 4 puanlık farkı korudu. Konyaspor ise son 3 maçta 2. galibiyetini alarak puanını 33 yaptı ve 14. sıraya kadar yükseldi.



Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Konyaspor deplasmanda bir diğer şampiyonluk adayı Trabzonspor'a konuk olacak.



TRABZON, İSTEDİĞİNİ YİNE ALAMADI



Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'u konuk etti.



Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve bordo-mavililer, Başakşehir'in kayıp yaşadığı haftada büyük fırsat tepti.



Trabzonspor, 14. dakikada Abdülkadir Ömür'ün asistinde Caleb Ekuban'la golü buldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarının hemen başında Denizlispor, 46. dakikada Hadi Sacko'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin bitimine kısa süre kala 84. dakikada Denizlispor adına sahneye çıkan Estupinan, kaleci Uğurcan'ı mağlup etti ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, maçın skorunu belirledi.



Süper Lig'de üst üste 2. maçından da galibiyet alamayan Trabzonspor, 62 puanla 2. sırada devam etti. 5 maç sonra kazanan Denizlispor ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.



Trabzonspor, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.



SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU



(66) Başakşehir

(62) Trabzonspor

(57) Sivasspor

(56) Beşiktaş

(52) Galatasaray

(51) Alanyaspor

(50) Fenerbahçe



Başakşehir'in kalan maçları

Kayserispor

Kasımpaşa (D)



Trabzonspor'un kalan maçları

Konyaspor

Kayserispor (D)



