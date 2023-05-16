Şampiyonluğu garantileyen Çorum FK taraftarları kutlama yaptı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, ligin bitmesine 1 maç kala Isparta 32 Spor'u Berkay Can Demircioğlu ve Hürşit Taşcı'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi.
Çorum'da oynan maçın bitmesinin ardından gerek sahada gerekse kentin sokaklarında 'Şampiyon Çorum FK' sesleri yükseldi.
Sahada, evlerinde, iş yerlerinde şampiyonluk maçını izleyen kırmızı-siyahlı takımın taraftarı, Çorum FK bayrakları ve meşalelerle kutlama yaptı. Taraftarların sevinci kentin bir çok noktasında sürdü.
Çorum'da oynan maçın bitmesinin ardından gerek sahada gerekse kentin sokaklarında 'Şampiyon Çorum FK' sesleri yükseldi.
Sahada, evlerinde, iş yerlerinde şampiyonluk maçını izleyen kırmızı-siyahlı takımın taraftarı, Çorum FK bayrakları ve meşalelerle kutlama yaptı. Taraftarların sevinci kentin bir çok noktasında sürdü.