Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

41 farklı takım final oynadı, 22'si kupayı kazandı

Finalistlerin karnesi

TAKIM



ŞAMPİYON



2'NCİ Real Madrid



13



3 Milan



7



4 Bayern Münih



6



5 Liverpool



6



3 Barcelona



5



3 Ajax



4



2 Inter



3



2 Manchester United



3



2 Juventus 2



7 Benfica



2



5 Nottingham Forest



2



0 Porto



2



0 Celtic



1



1 Hamburg



1



1 Steaua Bükreş



1



1 Olympique Marsilya



1



1 Chelsea



1



1 Borussia Dortmund 1 1 Feyenoord



1



0 Aston Villa



1



0 PSV Eindhoven



1



0 Kızılyıldız



1



0 Atletico Madrid



0



3 Valencia



0



2 Reims 0 2 Fiorentina



0



1 Eintracht Frankfurt



0



1 Partizan



0



1 Panathinaikos



0



1 Leeds United



0



1 Saint-Etienne



0



1 Borussia Mönchengladbach



0



1 Club Brugge



0



1 Malmö



0



1 Roma



0



1 Sampdoria



0



1 Bayer Leverkusen



0



1 Monaco



0



1 Arsenal



0



1 Tottenham 0 1 PSG 0 1

Rekor İspanyollarda

ÜLKE



ŞAMPİYON



FİNAL



İspanya



18



29



İngiltere



13



22



İtalya



12



28



Almanya



8



18



Hollanda



6



8



Portekiz



4



9



Fransa



1



7



Romanya



1



2



İskoçya



1



2



Yugoslavya



1



2



Belçika



0



1



Yunanistan



0



1



İsveç



0



1





Finaller

SEZON



ŞAMPİYON



FİNALİST



SKOR



1955-56



Real Madrid



Reims



4-3



1956-57



Real Madrid



Fiorentina



2-0



1957-58



Real Madrid



Milan



3-2 (uzatmada)



1958-59



Real Madrid



Reims



2-0



1959-60



Real Madrid



Eintracht Frankfurt



7-3



1960-61



Benfica



Barcelona



3-2



1961-62



Benfica



Real Madrid



5-3



1962-63



Milan



Benfica



2-1



1963-64



Inter



Real Madrid



3-1



1964-65



Inter



Benfica



1-0



1965-66



Real Madrid



Partizan



2-1



1966-67



Celtic



Inter



2-1



1967-68



Manchester United



Benfica



4-1 (uzatmada)



1968-69



Milan



Ajax



4-1



1969-70



Feyenoord



Celtic



2-1 (uzatmada)



1970-71



Ajax



Panathinaikos



2-0



1971-72



Ajax



Inter



2-0



1972-73



Ajax



Juventus



1-0



1973-74



Bayern Münih



Atletico Madrid



1-1, 4-0



1974-75



Bayern Münih



Leeds United



2-0



1975-76



Bayern Münih



Saint-Etienne



1-0



1976-77



Liverpool



B. Mönchengladbach



3-1



1977-78



Liverpool



Club Brugge



1-0



1978-79



Nottingham Forest



Malmö



1-0



1979-80



Nottingham Forest



Hamburg



1-0



1980-81



Liverpool



Real Madrid



1-0



1981-82



Aston Villa



Bayern Münih



1-0



1982-83



Hamburg



Juventus



1-0



1983-84



Liverpool



Roma



1-1 (4-2 pen.)



1984-85



Juventus



Liverpool



1-0



1985-86



Steaua Bükreş



Barcelona



0-0 (2-0 pen.)



1986-87



Porto



Bayern Münih



2-1



1987-88



PSV Eindhoven



Benfica



0-0 (6-5 pen.)



1988-89



Milan



Steaua Bükreş



4-0



1989-90



Milan



Benfica



1-0



1990-91



Kızılyıldız



Olympique Marsilya



0-0 (5-3 pen.)



1991-92



Barcelona



Sampdoria



1-0 (uzatmada)



1992-93



Olympique Marsilya



Milan



1-0



1993-94



Milan



Barcelona



4-0



1994-95



Ajax



Milan



1-0



1995-96



Juventus



Ajax



1-1 (4-2 pen.)



1996-97



Borussia Dortmund



Juventus



3-1



1997-98



Real Madrid



Juventus



1-0



1998-99



Manchester United



Bayern Münih



2-1



1999-00



Real Madrid



Valencia



3-0



2000-01



Bayern Münih



Valencia



1-1 (5-4 pen.)



2001-02



Real Madrid



Bayer Leverkusen



2-1



2002-03



Milan



Juventus



0-0 (3-2 pen.)



2003-04



Porto



Monaco



3-0



2004-05



Liverpool



Milan



3-3 (3-2 pen.)



2005-06



Barcelona



Arsenal



2-1



2006-07



Milan



Liverpool



2-1



2007-08



Manchester United



Chelsea



1-1 (6-5 pen.)



2008-09



Barcelona



Manchester United



2-0



2009-10



Inter



Bayern Münih



2-0



2010-11



Barcelona



Manchester United



3-1



2011-12



Chelsea



Bayern Münih



1-1 (4-3 pen.)



2012-13



Bayern Münih



Borussia Dortmund



2-1



2013-14 Real Madrid Atletico Madrid 4-1 (uzatmada) 2014-15 Barcelona



Juventus 3-1 2015-16 Real Madrid Atletico Madrid 1-1 (5-3 pen.) 2016-17 Real Madrid Juventus 4-1 2017-18 Real Madrid Liverpool 3-1 2018-19 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 2019-20 Bayern Münih PSG 1-0

Yeni sezonun yarın başlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı unvanını, 13 kupayla İspanyol kulübü Real Madrid elinde tutuyor.Real Madrid, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında müzesine götürerek açık ara turnuva tarihinin en başarılı takım oldu.Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrıldı.Geçen sezon Paris Saint-Germain'in (PSG) tarihinde ilk kez finale yükselmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takım sayısı 41'e çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Bayern Münih ve Liverpool 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea ise birer kez kazandı.Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı, şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav kulüpleri de birer defa mutlu sona ulaştı.Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en büyük kupasının finallerinde şu sonuçlar alındı: