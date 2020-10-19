Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

İspanyol ekibi Real Madrid, 13 kezle UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olma unvanını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid
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19 Ekim 2020 13:19
Yeni sezonun yarın başlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı unvanını, 13 kupayla İspanyol kulübü Real Madrid elinde tutuyor.

Real Madrid, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında müzesine götürerek açık ara turnuva tarihinin en başarılı takım oldu.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrıldı.

41 farklı takım final oynadı, 22'si kupayı kazandı

Geçen sezon Paris Saint-Germain'in (PSG) tarihinde ilk kez finale yükselmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takım sayısı 41'e çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi. 

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Bayern Münih ve Liverpool 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea ise birer kez kazandı.

Finalistlerin karnesi

Organizasyon tarihinde final oynayan takımların performansları şöyle:

TAKIM

 ŞAMPİYON

    2'NCİ
Real Madrid

 13

    3
Milan

 7

    4
Bayern Münih

 6

    5
Liverpool

 6

    3
Barcelona

 5

    3
Ajax

 4

    2
Inter

 3

    2
Manchester United

 3

    2
   Juventus  2

    7
Benfica

 2

    5
Nottingham Forest

 2

    0
Porto

 2

    0
Celtic

 1

    1
Hamburg

 1

    1
Steaua Bükreş

 1

    1
Olympique Marsilya

 1

    1
Chelsea

 1

    1
    Borussia Dortmund    1    1
Feyenoord

 1

    0
Aston Villa

 1

    0
PSV Eindhoven

 1

    0
Kızılyıldız

 1

    0
Atletico Madrid

 0

    3
Valencia

 0

    2
    Reims      0    2
Fiorentina

 0

    1
Eintracht Frankfurt  

 0

    1
Partizan

 0

    1
Panathinaikos

 0

    1
Leeds United

 0

    1
Saint-Etienne

 0

    1
Borussia Mönchengladbach

 0

    1
Club Brugge

 0

    1
Malmö

 0

    1
Roma

 0

    1
Sampdoria

 0

    1
Bayer Leverkusen

 0

    1
Monaco

 0

    1
Arsenal

 0

    1
   Tottenham     0    1
   PSG     0    1
 

Rekor İspanyollarda

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı, şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav kulüpleri de birer defa mutlu sona ulaştı.


ÜLKE

 ŞAMPİYON

 FİNAL
İspanya

 18

 29
İngiltere

 13

 22
İtalya

 12

 28
Almanya

 8

 18
Hollanda

 6

 8
Portekiz

 4

 9
Fransa

 1

 7
Romanya

 1

 2
İskoçya

 1

 2
Yugoslavya

 1

 2
Belçika

 0

 1
Yunanistan

 0

 1
İsveç

 0

 1
 Finaller

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en büyük kupasının finallerinde şu sonuçlar alındı:

SEZON

 ŞAMPİYON

 FİNALİST

 SKOR
1955-56

 Real Madrid

 Reims

 4-3
1956-57

 Real Madrid

 Fiorentina

 2-0
1957-58

 Real Madrid

 Milan

 3-2 (uzatmada)
1958-59

 Real Madrid

 Reims

 2-0
1959-60

 Real Madrid

 Eintracht Frankfurt

 7-3
1960-61

 Benfica

 Barcelona

 3-2
1961-62

 Benfica

 Real Madrid

 5-3
1962-63

 Milan

 Benfica

 2-1
1963-64

 Inter

 Real Madrid

 3-1
1964-65

 Inter

 Benfica

 1-0
1965-66

 Real Madrid

 Partizan

 2-1
1966-67

 Celtic

 Inter

 2-1
1967-68

 Manchester United

 Benfica

 4-1 (uzatmada)
1968-69

 Milan

 Ajax

 4-1
1969-70

 Feyenoord

 Celtic

 2-1 (uzatmada)
1970-71

 Ajax

 Panathinaikos

 2-0
1971-72

 Ajax

 Inter

 2-0
1972-73

 Ajax

 Juventus

 1-0
1973-74

 Bayern Münih

 Atletico Madrid

 1-1, 4-0
1974-75

 Bayern Münih

 Leeds United

 2-0
1975-76

 Bayern Münih

 Saint-Etienne 

 1-0
1976-77

 Liverpool

 B. Mönchengladbach

 3-1
1977-78

 Liverpool

 Club Brugge

 1-0
1978-79

 Nottingham Forest

 Malmö

 1-0
1979-80

 Nottingham Forest

 Hamburg

 1-0
1980-81

 Liverpool

 Real Madrid

 1-0
1981-82

 Aston Villa

 Bayern Münih

 1-0
1982-83

 Hamburg

 Juventus

 1-0
1983-84

 Liverpool

 Roma

 1-1 (4-2 pen.)
1984-85

 Juventus

 Liverpool

 1-0
1985-86

 Steaua Bükreş

 Barcelona

 0-0 (2-0 pen.)
1986-87

 Porto

 Bayern Münih

 2-1
1987-88

 PSV Eindhoven

 Benfica

 0-0 (6-5 pen.)
1988-89

 Milan

 Steaua Bükreş

 4-0
1989-90

 Milan

 Benfica

 1-0
1990-91

 Kızılyıldız

 Olympique Marsilya

 0-0 (5-3 pen.)
1991-92

 Barcelona

 Sampdoria

 1-0 (uzatmada)
1992-93

 Olympique Marsilya

 Milan

 1-0
1993-94

 Milan

 Barcelona

 4-0
1994-95

 Ajax

 Milan

 1-0
1995-96

 Juventus

 Ajax

 1-1 (4-2 pen.)
1996-97

 Borussia Dortmund

 Juventus

 3-1
1997-98

 Real Madrid

 Juventus

 1-0
1998-99

 Manchester United

 Bayern Münih

 2-1
1999-00

 Real Madrid

 Valencia

 3-0
2000-01

 Bayern Münih

 Valencia

 1-1 (5-4 pen.)
2001-02

 Real Madrid

 Bayer Leverkusen

 2-1
2002-03

 Milan

 Juventus

 0-0 (3-2 pen.)
2003-04

 Porto

 Monaco

 3-0
2004-05

 Liverpool

 Milan

 3-3 (3-2 pen.)
2005-06

 Barcelona

 Arsenal

 2-1
2006-07

 Milan

 Liverpool

 2-1
2007-08

 Manchester United

 Chelsea

 1-1 (6-5 pen.)
2008-09

 Barcelona

 Manchester United

 2-0
2009-10

 Inter

 Bayern Münih

 2-0
2010-11

 Barcelona

 Manchester United

 3-1
2011-12

 Chelsea

 Bayern Münih

 1-1 (4-3 pen.)
2012-13

 Bayern Münih

 Borussia Dortmund

 2-1
   2013-14     Real Madrid    Atletico Madrid    4-1 (uzatmada)
   2014-15 Barcelona

    Juventus    3-1
   2015-16    Real Madrid     Atletico Madrid     1-1 (5-3 pen.)
   2016-17    Real Madrid    Juventus    4-1
   2017-18    Real Madrid    Liverpool    3-1
   2018-19    Liverpool    Tottenham Hotspur    2-0
   2019-20    Bayern Münih     PSG    1-0


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