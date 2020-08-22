Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

2019-2020 sezonunun 23 Ağustos'ta yapılacak Paris Saint-Germain (PSG)-Bayern Münih finaliyle sona ereceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, kupayı en çok kazanan ekip unvanını İspanya'nın Real Madrid takımı elinde tutuyor.
İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.
Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.
- Bayern Münih 11'inci, PSG ilk finalinde
Bu yılın finalistlerinden Bayern Münih, turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. Alman temsilcisi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1982, 1987, 1999, 2010 ve 2012 finallerini ise kaybetti.
Bavyera ekibinin rakibi PSG ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.
- 40 farklı takım final oynadı
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.
Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.
- Finalistler ve kupa sayıları
Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:
- İspanyollardan 18 kupa
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.
İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
- Finaller
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.
Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.
- Bayern Münih 11'inci, PSG ilk finalinde
Bu yılın finalistlerinden Bayern Münih, turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. Alman temsilcisi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1982, 1987, 1999, 2010 ve 2012 finallerini ise kaybetti.
Bavyera ekibinin rakibi PSG ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.
- 40 farklı takım final oynadı
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.
Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.
- Finalistler ve kupa sayıları
Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:
| TAKIM
| FİNAL
| KUPA
| Real Madrid
| 16
| 13
| Milan
| 11
| 7
| Liverpool
| 9
| 6
| Bayern Münih
| 10
| 5
| Barcelona
| 8
| 5
| Ajax
| 6
| 4
| Inter
| 5
| 3
| Manchester United
| 5
| 3
|Juventus
| 9
| 2
| Benfica
| 7
| 2
| Nottingham Forest
| 2
| 2
| Porto
| 2
| 2
| Celtic
| 2
| 1
| Hamburg
| 2
| 1
| Steaua Bükreş
| 2
| 1
| Marsilya
| 2
| 1
| Chelsea
| 2
| 1
|Borussia Dortmund
|2
|1
| Feyenoord
| 1
| 1
| Aston Villa
| 1
| 1
| PSV Eindhoven
| 1
| 1
| Kızılyıldız
| 1
| 1
| Atletico Madrid
| 3
| 0
| Valencia
| 2
| 0
|Reims
|2
|0
| Fiorentina
| 1
| 0
| Eintracht Frankfurt
| 1
| 0
| Partizan
| 1
| 0
| Panathinaikos
| 1
| 0
| Leeds United
| 1
| 0
| Saint-Etienne
| 1
| 0
| Borussia Mönchengladbach
| 1
| 0
| Club Brugge
| 1
| 0
| Malmö
| 1
| 0
| Roma
| 1
| 0
| Sampdoria
| 1
| 0
| Bayer Leverkusen
| 1
| 0
| Monaco
| 1
| 0
| Arsenal
| 1
| 0
|Tottenham
|1
|0
- İspanyollardan 18 kupa
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.
İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
| ÜLKE
| ŞAMPİYON
| FİNAL
| İspanya
| 18
| 29
| İngiltere
| 13
| 22
| İtalya
| 12
| 28
| Almanya
| 7
| 17
| Hollanda
| 6
| 8
| Portekiz
| 4
| 9
| Fransa
| 1
| 6
| Romanya
| 1
| 2
| İskoçya
| 1
| 2
| Yugoslavya
| 1
| 2
| Belçika
| 0
| 1
| Yunanistan
| 0
| 1
| İsveç
| 0
| 1
- Finaller
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
| SEZON
| ŞAMPİYON
| FİNALİST
| SONUÇ
| 1955-56
| Real Madrid
| Reims
| 4-3
| 1956-57
| Real Madrid
| Fiorentina
| 2-0
| 1957-58
| Real Madrid
| Milan
| 3-2 (Uzatma)
| 1958-59
| Real Madrid
| Reims
| 2-0
| 1959-60
| Real Madrid
| Eintracht Frankfurt
| 7-3
| 1960-61
| Benfica
| Barcelona
| 3-2
| 1961-62
| Benfica
| Real Madrid
| 5-3
| 1962-63
| Milan
| Benfica
| 2-1
| 1963-64
| Inter
| Real Madrid
| 3-1
| 1964-65
| Inter
| Benfica
| 1-0
| 1965-66
| Real Madrid
| Partizan
| 2-1
| 1966-67
| Celtic
| Inter
| 2-1
| 1967-68
| Manchester United
| Benfica
| 4-1 (Uzatma)
| 1968-69
| Milan
| Ajax
| 4-1
| 1969-70
| Feyenoord
| Celtic
| 2-1 (Uzatma)
| 1970-71
| Ajax
| Panathinaikos
| 2-0
| 1971-72
| Ajax
| Inter
| 2-0
| 1972-73
| Ajax
| Juventus
| 1-0
| 1973-74
| Bayern Münih
| Atletico Madrid
| 1-1, 4-0
| 1974-75
| Bayern Münih
| Leeds United
| 2-0
| 1975-76
| Bayern Münih
| St. Etienne
| 1-0
| 1976-77
| Liverpool
| B.Mönchengladbach
| 3-1
| 1977-78
| Liverpool
| Club Brugge
| 1-0
| 1978-79
| Nottingham Forest
| Malmö
| 1-0
| 1979-80
| Nottingham Forest
| Hamburg
| 1-0
| 1980-81
| Liverpool
| Real Madrid
| 1-0
| 1981-82
| Aston Villa
| Bayern Münih
| 1-0
| 1982-83
| Hamburg
| Juventus
| 1-0
| 1983-84
| Liverpool
| Roma
| 1-1 (4-2 pen.)
| 1984-85
| Juventus
| Liverpool
| 1-0
| 1985-86
| Steaua Bükreş
| Barcelona
| 0-0 (2-0 pen.)
| 1986-87
| Porto
| Bayern Münih
| 2-1
| 1987-88
| PSV Eindhoven
| Benfica
| 0-0 (6-5 pen.)
| 1988-89
| Milan
| Steaua Bükreş
| 4-0
| 1989-90
| Milan
| Benfica
| 1-0
| 1990-91
| Kızılyıldız
| Marsilya
| 0-0 (5-3 pen.)
| 1991-92
| Barcelona
| Sampdoria
| 1-0 (Uzatma)
| 1992-93
| Marsilya
| Milan
| 1-0
| 1993-94
| Milan
| Barcelona
| 4-0
| 1994-95
| Ajax
| Milan
| 1-0
| 1995-96
| Juventus
| Ajax
| 1-1 (4-2 pen.)
| 1996-97
| Borussia Dortmund
| Juventus
| 3-1
| 1997-98
| Real Madrid
| Juventus
| 1-0
| 1998-99
| Manchester United
| Bayern Münih
| 2-1
| 1999-00
| Real Madrid
| Valencia
| 3-0
| 2000-01
| Bayern Münih
| Valencia
| 1-1 (5-4 pen.)
| 2001-02
| Real Madrid
| Bayer Leverkusen
| 2-1
| 2002-03
| Milan
| Juventus
| 0-0 (3-2 pen.)
| 2003-04
| Porto
| Monaco
| 3-0
| 2004-05
| Liverpool
| Milan
| 3-3 (6-5 pen.)
| 2005-06
| Barcelona
| Arsenal
| 2-1
| 2006-07
| Milan
| Liverpool
| 2-1
| 2007-08
| Manchester United
| Chelsea
| 1-1 (6-5 pen.)
| 2008-09
| Barcelona
| Manchester United
| 2-0
| 2009-10
| Inter
| Bayern Münih
| 2-0
| 2010-11
| Barcelona
| Manchester United
| 3-1
| 2011-12
| Chelsea
| Bayern Münih
| 1-1 (4-3 pen.)
| 2012-13
| Bayern Münih
| Borussia Dortmund
| 2-1
|2013-14
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|4-1 (Uzatma)
|2014-15
| Barcelona
|Juventus
|3-1
|2015-16
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|1-1 (5-3 pen.)
|2016-17
|Real Madrid
|Juventus
| 4-1
|2017-18
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|2018-19
|Liverpool
|Tottenham
|2-0