Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

TAKIM



FİNAL



KUPA



Real Madrid



16



13



Milan



11



7



Liverpool



9



6



Bayern Münih



10



5



Barcelona



8



5



Ajax



6



4



Inter



5



3



Manchester United



5



3



Juventus 9



2



Benfica



7



2



Nottingham Forest



2



2



Porto



2



2



Celtic



2



1



Hamburg



2



1



Steaua Bükreş



2



1



Marsilya



2



1



Chelsea



2



1



Borussia Dortmund 2 1 Feyenoord



1



1



Aston Villa



1



1



PSV Eindhoven



1



1



Kızılyıldız



1



1



Atletico Madrid



3



0



Valencia



2



0



Reims 2 0 Fiorentina



1



0



Eintracht Frankfurt



1



0



Partizan



1



0



Panathinaikos



1



0



Leeds United



1



0



Saint-Etienne



1



0



Borussia Mönchengladbach



1



0



Club Brugge



1



0



Malmö



1



0



Roma



1



0



Sampdoria



1



0



Bayer Leverkusen



1



0



Monaco



1



0



Arsenal



1



0



Tottenham 1 0

ÜLKE



ŞAMPİYON



FİNAL



İspanya



18



29



İngiltere



13



22



İtalya



12



28



Almanya



7



17



Hollanda



6



8



Portekiz



4



9



Fransa



1



6



Romanya



1



2



İskoçya



1



2



Yugoslavya



1



2



Belçika



0



1



Yunanistan



0



1



İsveç



0



1





SEZON



ŞAMPİYON



FİNALİST



SONUÇ



1955-56



Real Madrid



Reims



4-3



1956-57



Real Madrid



Fiorentina



2-0



1957-58



Real Madrid



Milan



3-2 (Uzatma)



1958-59



Real Madrid



Reims



2-0



1959-60



Real Madrid



Eintracht Frankfurt



7-3



1960-61



Benfica



Barcelona



3-2



1961-62



Benfica



Real Madrid



5-3



1962-63



Milan



Benfica



2-1



1963-64



Inter



Real Madrid



3-1



1964-65



Inter



Benfica



1-0



1965-66



Real Madrid



Partizan



2-1



1966-67



Celtic



Inter



2-1



1967-68



Manchester United



Benfica



4-1 (Uzatma)



1968-69



Milan



Ajax



4-1



1969-70



Feyenoord



Celtic



2-1 (Uzatma)



1970-71



Ajax



Panathinaikos



2-0



1971-72



Ajax



Inter



2-0



1972-73



Ajax



Juventus



1-0



1973-74



Bayern Münih



Atletico Madrid



1-1, 4-0



1974-75



Bayern Münih



Leeds United



2-0



1975-76



Bayern Münih



St. Etienne



1-0



1976-77



Liverpool



B.Mönchengladbach



3-1



1977-78



Liverpool



Club Brugge



1-0



1978-79



Nottingham Forest



Malmö



1-0



1979-80



Nottingham Forest



Hamburg



1-0



1980-81



Liverpool



Real Madrid



1-0



1981-82



Aston Villa



Bayern Münih



1-0



1982-83



Hamburg



Juventus



1-0



1983-84



Liverpool



Roma



1-1 (4-2 pen.)



1984-85



Juventus



Liverpool



1-0



1985-86



Steaua Bükreş



Barcelona



0-0 (2-0 pen.)



1986-87



Porto



Bayern Münih



2-1



1987-88



PSV Eindhoven



Benfica



0-0 (6-5 pen.)



1988-89



Milan



Steaua Bükreş



4-0



1989-90



Milan



Benfica



1-0



1990-91



Kızılyıldız



Marsilya



0-0 (5-3 pen.)



1991-92



Barcelona



Sampdoria



1-0 (Uzatma)



1992-93



Marsilya



Milan



1-0



1993-94



Milan



Barcelona



4-0



1994-95



Ajax



Milan



1-0



1995-96



Juventus



Ajax



1-1 (4-2 pen.)



1996-97



Borussia Dortmund



Juventus



3-1



1997-98



Real Madrid



Juventus



1-0



1998-99



Manchester United



Bayern Münih



2-1



1999-00



Real Madrid



Valencia



3-0



2000-01



Bayern Münih



Valencia



1-1 (5-4 pen.)



2001-02



Real Madrid



Bayer Leverkusen



2-1



2002-03



Milan



Juventus



0-0 (3-2 pen.)



2003-04



Porto



Monaco



3-0



2004-05



Liverpool



Milan



3-3 (6-5 pen.)



2005-06



Barcelona



Arsenal



2-1



2006-07



Milan



Liverpool



2-1



2007-08



Manchester United



Chelsea



1-1 (6-5 pen.)



2008-09



Barcelona



Manchester United



2-0



2009-10



Inter



Bayern Münih



2-0



2010-11



Barcelona



Manchester United



3-1



2011-12



Chelsea



Bayern Münih



1-1 (4-3 pen.)



2012-13



Bayern Münih



Borussia Dortmund



2-1



2013-14 Real Madrid Atletico Madrid 4-1 (Uzatma) 2014-15 Barcelona



Juventus 3-1 2015-16 Real Madrid Atletico Madrid 1-1 (5-3 pen.) 2016-17 Real Madrid Juventus 4-1



2017-18 Real Madrid Liverpool 3-1 2018-19 Liverpool Tottenham 2-0

2019-2020 sezonunun 23 Ağustos'ta yapılacak Paris Saint-Germain (PSG)-Bayern Münih finaliyle sona ereceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, kupayı en çok kazanan ekip unvanını İspanya'nın Real Madrid takımı elinde tutuyor.İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.Bu yılın finalistlerinden Bayern Münih, turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. Alman temsilcisi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1982, 1987, 1999, 2010 ve 2012 finallerini ise kaybetti.Bavyera ekibinin rakibi PSG ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.