Şampiyonlar Ligi'nde yeni format masaya yatırıldı

Avrupa Süper Ligi adı altında kıta çapında en iyi takımları bünyesinde toplayacak yeni bir turnuvanın hazırlıklarına girişilmesi UEFA'yı harekete geçirdi. Avrupa futbolunun patronları, ellerindeki en önemli organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'ni değersizleştirecek bu yönde bir girişimin önünü kesmek için hızlıca yola koyuldu.



Öncelikle böyle bir turnuvanın uluslararası alanda tanınmayacağına ilişkin bir açıklama geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Ardından daha somut bir adım atıldı, önceki gün UEFA'ya üye federasyonlarla toplantı yapılarak, Devler Ligi'nde reform bağlamında planlanan yeni format 55 üye ülkeye anlatılarak, değerlendirmek üzere görüşleri alındı.



2024'ten itibaren geçerli olacak Şampiyonlar Ligi'ndeki formata göre takım sayısı 32'den 36'ya çıkacak. Toplam maç sayısı 125'ten 225'e yükselecek. Grup aşamasında mevcut düzende her takım en az 6 karşılaşmaya çıkarken yeni formatta bu 10'a yükselecek. Ek olarak gelecek dört takımlık kontenjan için Fransa'ya bir yeni bilet tanımak ve diğer kontenjanlarda UEFA kulüp puanı ölçeğinde geçmişi başarılı kulüplerin dahil edilmesi seçeneği öne çıkıyor.



Artan maç sayısı ve büyük kulüplerin lige iştirakinin daha çok garanti edilmesinin bir getirisi olarak gelirlerin de artıp 2 milyar sterlinlik bir büyüme yaratacağı hesaplanıyor. Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı parlar ve daha çekici hale gelirken, ülke liglerinin ise bu gelişmelerden olumsuz etkilenme ihtimali doğacak. Avrupa'nın bir numaralı kupasına daha büyük bedeller ödeyecek yayıncıların, yerel liglere daha az ödeme ve Avrupa'daki sıklaşan maç takviminin ülke liglerine tesir etmesi gibi durumlar ortaya çıkabilecek.



SÜPER RAKİP

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne rakip olan, arkasında M.United, R.Madrid ve Milan gibi dev kulüplerin bulunduğu öne sürülen Avrupa Süper Ligi'nin 20 takımdan oluşması planlanıyor. 15'inin yeri garanti, her yıl elemeden gelecek 5 ekibin de katılımıyla 10'arlı iki grupta maçların oynanması düşünülüyor. Ligdeki her takımın sezonluk 18 ila 23 arasında maça çıkması planlanıyor. İngiliz basınında, 310 milyon sterlinlik katılım parasının yanında; 210 milyon sterlinden fazla da ligden kazanılacak rakamlardan bahsediliyor.



İTİRAZ YOK

İngiliz Sky Sports'un haberine göre UEFA ile üye ülkeler arasında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı son derece olumlu geçti. Şampiyonlar Ligi reformuna yönelik UEFA'nın tekliflerine hiçbir federasyondan itiraz gelmediği bildirildi. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının, UEFA'nın nisan ayındaki toplantısında resmileşmesi bekleniyor.