Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 13 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 19 ve 20 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
12 Şubat:
Roma (İtalya) - Porto (Portekiz)
Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
13 Şubat:
Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya)
19 Şubat:
Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)
Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
20 Şubat:
Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)
Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 13 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 19 ve 20 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
12 Şubat:
Roma (İtalya) - Porto (Portekiz)
Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
13 Şubat:
Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya)
19 Şubat:
Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)
Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
20 Şubat:
Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)
Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
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