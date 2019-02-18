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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı sürüyor

Son 16 turunda 19 Şubat Salı günü Olympique Lyon-Barcelona, Liverpool-Bayern Münih ve 20 Şubat Çarşamba günü Atletico Madrid-Juventus, Schalke 04-Manchester City maçları yapılacak

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı sürüyor
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18 Şubat 2019 10:44
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 19 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarla devam edecek oynanacak maçlarla devam edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 19 Şubat Salı günü ve 20 Şubat Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla son 16 turu ilk ayağı tamamlanacak.

Fransa temsilcisi Olympique Lyon'un yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacağı müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Geçen hafta oynanan son 16 turu ilk maçlarında, Roma sahasında Porto'yu, Real Madrid de deplasmanda Ajax'ı 2-1 yendi. Tottenham'ın evinde Borussia Dortmund'u 3-0'lık skorla geçtiği ilk maçlarda, Paris Saint-Germain ise Manchester United deplasmanında 2-0 kazandı.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

19 Şubat Salı:

Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya) Bein Sports 2

Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) Bein Sports 1

20 Şubat Çarşamba: 

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) Bein Sports 1

Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere) Bein Sports 2

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