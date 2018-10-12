Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği maç, UEFA'nın şike soruşturmasına takıldı.
6-1 biten maçta Kızılyıldız'ın bir yöneticisinin 5 farkla yenilgiye 5 milyon euro değerinde bahis yaptığı ortaya çıktı.
KENDİ TAKIMLARI İÇİN 5 FARK YER BAHSİ YAPTILAR
Kendi takımına 5 farklı yenilir diyen yönetici hakkında UEFA'nın derhal soruşturma açtığı kaydedildi.
6-1 biten maçın ilk yarısını PSG 4-0 önde kapatmış, Fransız ekibine 5 farklı galibiyeti getiren golü ise 81. dakikada Neymar kaydetmişti.
PARIS SG'DEN İDDİALARLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA
Paris Saint Germain, yaşanan olayların ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlarken, olayların kulüple ilgili olmadığı belirtildi.
PSG'nin yaptığı açıklamada ''Paris SG'nin yaşananlarla ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir ilişkisi yoktur. Kulübümüzün itibarına zarar getirecek herkese karşı yasal işlem başlatma hakkımız vardır'' ifadelerine yer verildi.
Kızılyıldız Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaparken iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
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6-1 biten maçta Kızılyıldız'ın bir yöneticisinin 5 farkla yenilgiye 5 milyon euro değerinde bahis yaptığı ortaya çıktı.
KENDİ TAKIMLARI İÇİN 5 FARK YER BAHSİ YAPTILAR
Kendi takımına 5 farklı yenilir diyen yönetici hakkında UEFA'nın derhal soruşturma açtığı kaydedildi.
6-1 biten maçın ilk yarısını PSG 4-0 önde kapatmış, Fransız ekibine 5 farklı galibiyeti getiren golü ise 81. dakikada Neymar kaydetmişti.
PARIS SG'DEN İDDİALARLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA
Paris Saint Germain, yaşanan olayların ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlarken, olayların kulüple ilgili olmadığı belirtildi.
PSG'nin yaptığı açıklamada ''Paris SG'nin yaşananlarla ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir ilişkisi yoktur. Kulübümüzün itibarına zarar getirecek herkese karşı yasal işlem başlatma hakkımız vardır'' ifadelerine yer verildi.
Kızılyıldız Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaparken iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın