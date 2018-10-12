Şampiyonlar Ligi'nde'in'ıyendiği maç, UEFA'nın şike soruşturmasına takıldı.6-1 biten maçta Kızılyıldız'ın bir yöneticisinindeğerinde bahis yaptığı ortaya çıktı.Kendi takımına 5 farklı yenilir diyen yönetici hakkında UEFA'nın derhal soruşturma açtığı kaydedildi.6-1 biten maçın ilk yarısını PSG 4-0 önde kapatmış, Fransız ekibine 5 farklı galibiyeti getiren golü ise 81. dakikada Neymar kaydetmişti.Paris Saint Germain, yaşanan olayların ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlarken, olayların kulüple ilgili olmadığı belirtildi.PSG'nin yaptığı açıklamadaifadelerine yer verildi.Kızılyıldız Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaparken iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.