  •  
    Mateja Kezman'a şok suçlama! "Tutuklama.."
  •  
    Mesajı var! ''Türkiye'ye 'Hayır' demek aptallık''
  •  
    "Koç otursun, Pep'in BELGESELİNİ izlesin"
  •  
    Beşiktaş'ta TÖRE için yeni bir KARAR çıktı!..
  •  
    Altıntop, Galatasaray'a TRANSFER yapıyor ve...

Şampiyonlar Ligi'nde şike skandalı!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği maçta Sırbistan ekibinin bir yöneticisinin 5 farkla kaybetmelerine 5 milyon euro bahis oynaması gerekçesiyle şike soruşturması açtı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Şampiyonlar Ligi'nde şike skandalı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2018 18:14
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Kızılyıldız6-1 yendiği maç, UEFA'nın şike soruşturmasına takıldı.

6-1 biten maçta Kızılyıldız'ın bir yöneticisinin 5 farkla yenilgiye 5 milyon euro değerinde bahis yaptığı ortaya çıktı.

KENDİ TAKIMLARI İÇİN 5 FARK YER BAHSİ YAPTILAR

Kendi takımına 5 farklı yenilir diyen yönetici hakkında UEFA'nın derhal soruşturma açtığı kaydedildi.

6-1 biten maçın ilk yarısını PSG 4-0 önde kapatmış, Fransız ekibine 5 farklı galibiyeti getiren golü ise 81. dakikada Neymar kaydetmişti.

PARIS SG'DEN İDDİALARLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Paris Saint Germain, yaşanan olayların ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlarken, olayların kulüple ilgili olmadığı belirtildi.

PSG'nin yaptığı açıklamada ''Paris SG'nin yaşananlarla ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir ilişkisi yoktur. Kulübümüzün itibarına zarar getirecek herkese karşı yasal işlem başlatma hakkımız vardır'' ifadelerine yer verildi.

Kızılyıldız Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaparken iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için