Şampiyonlar Ligi'nde Play-off heyecanı başladı

Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçlarında 3 maç oynandı ve Krasnodar ile Salzburg rakiplerini yerenerk rövanş için avantaj sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Şampiyonlar Ligi'nde Play-off heyecanı başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2020 01:14
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı.

Sonuçlar şöyle:

Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2

Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka): 0-0



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için