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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında Cengiz Ünder de yer aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında Cengiz Ünder de yer aldı.

Kaynak: Sporx.com
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında Cengiz Ünder de yer aldı
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22 Şubat 2018 16:01
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu haftanın maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Haftanın takımı' açıklandı.

Şampiyonlar Ligi Haftanın Takımı'nda Roma forması giyen Cengiz Ünder de yer aldı.

Roma'nın Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü atan Cengiz Ünder'in yanı sıra haftanın takımında Lionel Messi de yer aldı.

Beşiktaş'ı mağlup eden Bayern Münih'ten de 5 isim haftanın takımında yer aldı.



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