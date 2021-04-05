Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda çeyrek final maçları salı günü başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında, yarın ve 7 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.



Porto ile Chelsea arasındaki iki çeyrek final karşılaşması da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.



Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak çeyrek final ilk ayağı maçlarının programı şöyle:



Salı:



Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)



Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)



7 Nisan Çarşamba:



Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)



Porto (Portekiz) - Chelsea (İngiltere)



