Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk 'VAR'

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ajax ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maçta ev sahibinin 37. dakikada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR sistemiyle iptal edildi.
VAR sistemi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez son 16 turunun ilk maçlarıyla uygulanmaya başlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde golü VAR nedeniyle iptal edilen ilk futbolcu Ajaxlı Nicolas Tagliafico oldu.
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VAR sistemi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez son 16 turunun ilk maçlarıyla uygulanmaya başlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde golü VAR nedeniyle iptal edilen ilk futbolcu Ajaxlı Nicolas Tagliafico oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın