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Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk "VAR"

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez son 16 turunda uygulanmaya başlanan VAR sistemi ile Ajax-Real Madrid maçında ev sahibi ekibinin golü geçersiz sayıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk 'VAR'
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14 Şubat 2019 00:01
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ajax ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maçta ev sahibinin 37. dakikada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR sistemiyle iptal edildi.

VAR sistemi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez son 16 turunun ilk maçlarıyla uygulanmaya başlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde golü VAR nedeniyle iptal edilen ilk futbolcu Ajaxlı Nicolas Tagliafico oldu.



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